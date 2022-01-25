هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر» أمس: «خمسون عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، هي رحلة تاريخية من الإنجازات التنموية والثقافية المضيئة في مسيرة الوطن، وفي ظل حكمته وعمق بصيرته وأصالة فكره ترسخ الاتحاد وازداد قوة ومنعة حتى بات نموذجاً يقتدى في النهضة والبناء».