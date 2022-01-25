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"الأرصاد" يدعو إلى الحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب
ضباب (أرشيفية)
اليوم 01:16

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 09:00 من يوم الأربعاء 2022/1/26. 
بدورهأ، دعت شرطة أبوظبي "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".
كما دعتهم، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
الضباب
انخفاض الرؤية الأفقية
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