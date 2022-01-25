حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة

أم القيوين (وام)

تقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاما على تولي سموه مقاليد الحكم بالإمارة، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق. وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بما شهدته إمارة الشارقة في عهد سموه من إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة، شملت كافة المجالات. وأكد سموه أن إمارة الشارقة حققت طفرة كبيرة في التنمية الاقتصادية والتجارية مشيرا إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اتخذ من الإنسان مصدر الثروة وأساس النهضة والتنمية في كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والصحية والتعليمية. وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن صاحب السمو حاكم الشارقة اهتم ببناء الإنسان كقاعدة متينة تؤسس عليه كل نواحي التقدم الأخرى، لذلك جعل سموه الأولوية لبناء الإنسان عقلا وجسدا، وتحصينه بالمعرفة وتزويده بسلاح العلم وأدوات العصر، بهدف إعداد جيل المستقبل الواعد من خلال بناء الجامعات والكليات والمدارس العصرية التي تزهو بها إمارة الشارقة الباسمة. وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين لأخيه صاحب السمو حاكم الشارقة دوام الصحة والعافية والتوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه ويمتعه بالصحة والعافية، وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.