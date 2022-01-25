عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري

عجمان (وام)

رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي سموه مقاليد حكم الإمارة الباسمة في الخامس والعشرين من يناير، وإطلاقه مسيرة النهضة الشاملة وإعمار الأرض وبناء الإنسان، في ظل الفكر النير والحكمة الرشيدة والحلم السديد والإخلاص في الإنجاز وتحقيق التطلعات والطموحات. وقال سموه - في كلمة له بهذه المناسبة: «خمسة عقود مضت من التنمية والازدهار في شتى المجالات تضيء صفحات التاريخ المجيد والحاضر البهيج والمستقبل الباهر لإمارة الشارقة، تحت ظل قيادة حاكم رشيد». وأكد أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رمز وطني جليل رسم تاريخ الوطن مع القادة الكرام، فكان سموه عنواناً للعطاء الفكري الكبير، حتى أصبحت الشارقة عاصمة للثقافة العربية.