ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات

أم القيوين (وام)

رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، داعياً العلي القدير أن يمن على سموه بالصحة والعافية وطول العمر.

وأشاد سمو ولي عهد أم القيوين بما تحقق في الخمسين عاماً منذ تولي سموه مقاليد الحكم بالشارقة، منوهاً بمسيرة الإنجازات والازدهار التي طالت جميع القطاعات.

وقال سمو ولي عهد أم القيوين: إن صاحب السمو حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات التي تجلت في أكثر من مجال تنموي وميدان حضاري، وجعل من إمارة الشارقة الباسمة أيقونة التقدم والتطور لتسير بخطى واثقة نحو التميز والريادة في شتى المجالات.