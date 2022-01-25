عمار النعيمي: الإمارات تمتلك منظومة أمنية متكاملة وجاهزية عالية لحماية الوطن

عجمان (وام)

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2022 والتي عقدت عن بُعد وركزت على تعزيز جودة الخدمات الحكومية في الإمارة.

واستهل سموه الجلسة بتهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو حكام الإمارات بالعام الميلادي الجديد 2022، داعياً الله أن يكون عاماً مبشراً بالخيرات والنجاحات والإنجازات لدولة الإمارات وشعبها وشعوب العالم كافة، وأن يحفظ الله دولة الإمارات أرضاً وقيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تمتلك منظومة أمنية متكاملة بأفضل الكفاءات والإمكانيات وجاهزية عالية قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والمحافظة على أمنه واستقراره بما يرسخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كأفضل الدول أمناً وثقة وجذباً. واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال الجلسة على دراسة تتبع الأعمال في الإمارة وتقرير مشروع التجربة الشاملة والتي تأتي تحت مظلة الهدف الاستراتيجي «تعزيز الخدمات الحكومية» وعدد من التقارير والمستجدات حول الجائحة، مثمناً سموه جهود فريق العمل الحكومي وتفانيهم ومتفائلاً بالقادم بإذن الله.

واطلع سموه وأعضاء المجلس على نتائج «دراسة تتبع الأعمال» في عجمان لرحلة المستثمر لعدد من الأنشطة الاقتصادية وتطوير مؤشر احتساب التنافسية لعام 2021 التي تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي في تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار لتعزيز التنافسية الاقتصادية في الإمارة، من خلال دراسة كيفية ممارسة الأعمال للقطاعات الاستراتيجية والوقوف على العوامل المؤثرة والتي تتضمن الإجراءات والرسوم والمقارنات المعيارية لتحديد فرص التحسين والتطوير ورفع تنافسية الأعمال في الإمارة على مستوى الدولة.

رفع نسبة المستخدمين للخدمات الرقمية

واعتمد المجلس حزمة من توصيات الدراسة التي تضمنت رفع نسبة المستخدمين للخدمات الرقمية وتقليل نقاط الخدمة لاستكمال الإجراءات وتنفيذ الخدمة المطلوبة من المتعامل.

نظام العمل الأسبوعي الجديد

ناقش أعضاء المجلس نظام العمل الأسبوعي الجديد في الحكومات وزيادة عدد ساعات العمل اليومية لـ 8 ساعات من الاثنين إلى الخميس ومدى تأثيرها على إنتاجية الموظفين. وأوصى المجلس بإعداد دراسات متخصصة لنظام العمل الجديد ورصد النتائج المترتبة لتحديد احتياجات الموظفين والمتعاملين وقياس الإنتاجية كماً ونوعاً ودراسة مدى أهمية تقديم آليات عمل واضحة ومحددة تضمن استمرارية العمل وتحافظ على الإنتاجية العالية وسعادة المتعامل والموظف. واطلع أعضاء المجلس أيضاً على تقارير ومستجدات جائحة كورونا في الإمارة والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي للانتشار واحتواء تأثيراته. وشدد المجلس بهذا الصدد على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات بالإجراءات المتبعة وتشجيع أفراد المجتمع على ضرورة تلقي الجرعات الداعمة من اللقاح للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.