«قيادات الشرطة» يناقش «إدارة مخاطر الجريمة»

دبي (وام)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الأول لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2022م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع الهامة المطروحة على جدول أعماله متخذا القرارات الخاصة بشأنها. واستعرض المجلس منهجية تقييم المخاطر، والتدابير والإجراءات المتخذة من قبل قيادات الشرطة التي ساهمت في خفض معدل ارتكاب الجرائم المقلقة، وأهم التحديات التي واجهتها وتم التغلب عليها، كما تم التطرق إلى معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على الطرق.

ووجه معالي رئيس المجلس بوضع دراسات وآليات لتحليل الآثار المادية والمعنوية المترتبة على ضحايا بعض الجرائم مثل السرقة والاحتيال وغيرها، وإدراجها ضمن «إدارة مخاطر الجريمة».