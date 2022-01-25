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«دبي لرعاية النساء» توقع مذكرة تفاهم مع «أستر»
«دبي لرعاية النساء» توقع مذكرة تفاهم مع «أستر»
اليوم 02:30

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع «أستر دي إم للرعاية الصحية»، بهدف تقديم الخدمات الصحية لرعايا المؤسسة بأسعار مخفضة، وجرى توقيع المذكرة في مستشفى أستر فرع القصيص، من قبل كل من غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، والدكتور شرباز بيتشو، المدير التنفيذي لأستر دي إم للرعاية الصحية.
وبموجب الاتفاقية، ستوفر أستر دي إم للرعاية الصحية خصومات على جميع الكشوفات الاستشارية والخدمات الطبية المقدمة لرعايا المؤسسة، بالإضافة إلى توفير خدمة العيادة المتنقلة بشكل مجاني، كما ستقدم أستر لموظفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مجموعة من المحاضرات التوعوية والتي ستتطرق لعدد من الأمراض منها، مرض السكري والضغط، ومن جهة أخرى ستقوم المؤسسة بتوفير فرص عمل تطوعية خاصة لموظفي «أستر دي إم للرعاية الصحية» في حرم المؤسسة، مع الحرص على الالتزام بالسياسات والقوانين التي تطبق للحفاظ على خصوصية الرعايا.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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