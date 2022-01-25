مليون زائر لـ «الجناح البرازيلي» في إكسبو

دبي (الاتحاد)

أعلنت البرازيل أمس أن جناحها في «إكسبو 2020 دبي» استقبل مليون زائر منذ انطلاق الحدث العالمي في الأول من أكتوبر 2021، مما فتح فرصاً هائلة للبلاد لتسليط الضوء على إمكاناتها التجارية والاستثمارية ومعالمها السياحية والترفيهية أمام الزوار التجاريين والعاديين.

وبهذه المناسبة، قال «إلياس رودريغز مارتنز فيلهو»، المفوض العام للجناح البرازيلي في«إكسبو 2020 دبي»: «نحن سعداء للغاية بارتفاع عدد زوارنا ليصل إلى مليون زائر. وإننا على قناعة بأن هذا الانجاز تحقق بفضل المفاهيم المبتكرة والغامرة التي يقدمه الجناح البرازيلي، من خلال إبرازه التنوع الذي تتمتع به البلاد في قطاعات الأعمال والتسلية والترفيه».

ويمزج الجناح البرازيلي، الذي يمتد على مساحة 4000 متر مربع ويقع في منطقة الاستدامة، بين جماليات العمارة والتكنولوجيا الغامرة، لمحاكاة المعالم السياحية الرائعة في البرازيل عبر الاستعانة بـ 125 جهاز عارض ضوئي عملاق لعرض صور بالفيديو للغابات والأنهار والمراكز الحضرية والطعام والثقافة البرازيلية على أغشية شبه شفافة داخل ممراته.

وأفادت الهيئة البرازيلية لتنشيط الصادرات والاستثمارات (أبيكس - برازيل)، التي تعد الجهة الحكومية البرازيلية المنوط بها إدارة مشاركة البرازيل في «إكسبو 2020 دبي»: «أن عدد المليون زائر لجناح البرازيل اكتمل بزيارة أفراد عائلة السائح البريطاني البرازيلي»كوستا فان هيسويك«، الذين يخططون للانتقال إلى دبي. وحصل أفراد العائلة على هدايا من القائمين على الجناح البرازيلي، فضلاً عن دعوتهم لتناول العشاء في مطعم»نوسا«داخل الجناح».

وبدوره، قال «رافاييل ناسيمنتو»، مدير الجناح البرازيلي في «إكسبو 2020 دبي»: «شهدنا تدفقاً مضطرداً من الزوار التجاريين، مما فتح المجال أمام الشركات البرازيلية المشاركة في معرض إكسبو لاستطلاع الفرص والشراكات التجارية والاستثمارية، وبالتالي المساهمة في تحقيق هدفنا الرئيسي والاستراتيجي المتمثل في تكريس مكانة البرازيل كوجهة رائدة للأعمال والاستثمارات والسياحة أمام جمهور عالمي».

مواضيع

وتتضمن المواضيع الرئيسة للجناح البرازيلي تسليط الضوء على التنوع الحيوي وإبراز مساعي البلاد في مجال الحفاظ على الطبيعة، إلى جانب تركيزها وإسهاماتها في الحدّ من التغير المناخي. وتستعرض البرازيل أيضاً إمكاناتها في مجال الاستثمارات والتجارة عبر قطاعات رئيسة كالمنتجات الغذائية والسفر والسياحة.

ويستحضر الجناح البرازيلي تجربة غابات الأمازون المطيرة في دبي، ويحتوي على مسطح للمياه الضحلة يشغل نصف مساحته.