حملة توعية بأبوظبي للمحافظة على المرافق العامة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة افتراضية توعوية شاملة استهدفت رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن الحفاظ على المرافق الترفيهية والعامة والمظهر العام، وإشراك أفراد المجتمع في حماية هذه المرافق التي أنشئت من أجل إسعادهم.

وشملت الحملة جميع المناطق والمدن الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات بلدية مدينة أبوظبي، وشاركت فيها مراكز البلدية الفرعية. واستهدفت الحملة ترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز مستوى المسؤولية المجتمعية لدى زوار المرافق العامة من خلال إبراز دورهم في المحافظة عليها.

وتمحورت الحملة حول العديد من المستهدفات، ومنها حث مرتادي الحدائق على الشواء في الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمحافظة على الأصول البلدية، منوهة بأن البلدية وفرت العديد من منصات الشواء الأسمنتية في الحدائق والتي تتيح لرواد الحدائق التمتع بالشواء في بيئة آمنة، كما وفرت حاويات مخصصة للتخلص من نفايات الشواء وبقايا الرماد، دون الإضرار بالمسطحات الخضراء والأشجار.

وتضمنت الحملة نشر منشورات توعية على منصات التواصل الاجتماعي (تويتر - إنستغرام - فيسبوك)، وإرسال رسائل نصية توعوية (SMS) للمحافظة على المرافق العامة، ومنشورات توعية على تطبيق «فريجنا»، ودعت بلدية مدينة أبوظبي من خلال هذه الحملة أفراد المجتمع للمساهمة في الحفاظ على المظهر العام لشواطئ أبوظبي الجميلة، وحدائقها الغنّاء، ودعم جهود البلدية في تعزيز السمة الجمالية والحضارية المميزة التي تتمتع بها أبوظبي وضواحيها؛ كونها من أرقى وأجمل مدن العالم.