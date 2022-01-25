إقبال لافت على «حديقة الفجيرة للمغامرات»

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد عمر زين الدين مدير حديقة الفجيرة للمغامرات، أن الحديقة تشهد إقبالاً كبيراً من داخل وخارج الإمارة منذ افتتاحها في شهر مارس الماضي، والتي أطلقها مركز الفجيرة للمغامرات، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حيث تضم الحديقة حالياً قاعدة بيانات لعدد كبير من المنتسبين للحديقة من هواة ومحترفي الدراجات الهوائية الجبلية و«الهايكنج».

وأضاف زين الدين مدير الحديقة، أن الحديقة الجديدة تعتبر أول وأهم حديقة متخصصة بأنشطة المغامرات على مستوى الإمارات والشرق الأوسط.

وتضم الحديقة منطقة مهارات للأطفال، حيث تستقبل الأطفال من عمر سنتين فما فوق، كذلك هناك منطقة العائلات، التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن هناك نظام مراقبة كاملاً لتوفير الأمن والسلامة، كما أن هناك منطقة مخصصة للقفز، ومضماراً للدراجات، إضافة إلى مسارات «الهايكنج» والدراجات الجبلية.

علماً بأن الحديقة مهتمة بشكل كبير بالأطفال ، ويتم تدريبهم على أيدي موظفي المركز المحترفين، لتنشئة جيلٍ يتمتع بقدرات رياضية عالية في مجال المغامرات من أجل أن يمارسها باحترافية.

وأكد أن إدارة الحديقة تقدم دورات تدريبية شهرية لتعليم المغامرين، فضلاً عن وجود منطقة مخصصة لإيجار الدراجات ومعدات المغامرات وتدريب المغامرين من جميع الفئات العمرية والجنسيات بالحديقة التي تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، مقابل رسوم رمزية للدخول.