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«دلسكو» تكشف عن منشأة تدوير المواد الحديثة للحلول البيئية
«دلسكو» تكشف عن منشأة تدوير المواد الحديثة للحلول البيئية
اليوم 02:28

دبي (وام)

كشفت شركة دلسكو مزود الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإدارة النفايات عن منشأة تدوير المواد الحديثة، التي تعد عنصراً رئيسياً في إبراز الحلول البيئية الشاملة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 80 ألف طن سنوياً، فيما تساعد الشركة على الوفاء بالتزامها تجاه «إكسبو 2020 دبي» لتحويل النفايات من مكب النفايات. وقد تم بناء أول مصنع للفرز اليدوي في «دلسكو» بطاقة 40 طناً في 2013 لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الحد من النفايات، وبدأت المحطة تتجاوز طاقتها الإنتاجية في غضون بضع سنوات، ما استلزم الحاجة إلى منشأة جديدة.
 وقال ديفيد ستوكتون الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: عندما بدأ مصنعنا الأول في الوصول إلى طاقته الإنتاجية قمنا بإنشاء منشأة جديدة لإعادة تدوير المواد على أحدث طراز وهذه المنشأة تتيح إعادة تدوير نفايات عملائنا وإعادة استخدامها، حيث تدعم المنشأة التزامنا بالاستدامة وسعينا نحو تحقيق اقتصاد دائري إلى جانب دعم العملاء. ويمكن لمنشأة استعادة المواد فرز 240 طناً من النفايات المتعددة يومياً، حيث يتم فصل النفايات إلى أنواع مختلفة قبل إعادة التدوير.

دلسكو
النفايات
إكسبو
إكسبو 2020 دبي
دبي
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