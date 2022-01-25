ربط 100 % من مستشفيات أبوظبي و95 % من العيادات بـ«ملفي»

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022، تحتفي منصة «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، مع دائرة الصحة أبوظبي، بالذكرى السنوية الثالثة على تأسيسها، حيث تستعرض باقة من خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية الرقمية والمضي قدماً بجودة القطاع الصحي في الإمارة.

ويصادف يناير الجاري، مرور ثلاث سنوات منذ إطلاق ملفي لأول مرة عام 2019، حيث نجحت المنصة في وقت قياسي في ربط قطاع الرعاية الصحية بأكمله تقريباً وتطوير منظومة بيانات رعاية صحية موحدة في أبوظبي؛ بهدف مواصلة تعزيز جودة ومخرجات الخدمات المقدمة والارتقاء بتجربة المرضى.

واستطاعت المنصة مؤخراً من تحقيق إنجاز عالمي مهم تمثل في ربط جميع المستشفيات بنسبة 100% في الإمارة، و95% من جميع العيادات والمراكز الطبية في أبوظبي والتي تمثل 99% من جميع مراجعات المرضى في الإمارة، ما جعلها إحدى أسرع منصات تبادل المعلومات الصحية التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

وتضم المنصة أكثر من 660 مليون سجل طبي، يتضمن زيارات المرضى ونتائج الاختبارات وتقارير الأشعة والعلامات الحيوية، والأدوية، وسجلات التطعيم، وغير ذلك من البيانات الصحية المهمة. وأصبح بإمكان أكثر من 45.640 طبيباً وممرضاً ومهنياً مختصاً في مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء أبوظبي، الوصول الآمن إلى المعلومات الصحية المهمة عبر المنصة.

جاهزية تامة

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة، استطاع القطاع الصحي في أبوظبي أن يرسخ مكانته كأحد النظم الصحية الرائدة على مستوى العالم، وذلك من خلال ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتقدم تكنولوجي ورقمي وجاهزية تامة للتعامل من الأزمات، لا سيما الاستجابة المتميزة التي قدمها القطاع في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأضاف: «منذ إطلاقها، كان لمنصة ملفي دور محوري في مسيرة تطور الرعاية الصحية في الإمارة وكان لها إسهامات مهمة في تعزيز استجابة الإمارة الرائدة للجائحة والحفاظ على صحة ورفاه أفراد المجتمع، ونحن على يقين من دور المنصة المهم في إثراء مستقبل الرعاية الصحية خلال الخمسين عاماً القادمة».