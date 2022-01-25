«دبي للعلوم»: استثمارات ضخمة في الأمن الطبي وإنتاج الأدوية

دبي (وام)

قال مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم، إن الخطة المستقبلية للمجمع تتضمن ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الأمن الطبي وإنتاج الأدوية لتعزيز مكانة إمارة دبي وقدرتها على مواجهة الأمراض والتقليل من الاعتماد على الجهات العالمية المصدرة للمنتجات الطبية، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير في القطاع الصناعي سيزداد من 21 مليار درهم إلى 57 مليار درهم في عام 2031، وهو ما يمثل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الطبي وترسيخ مكانة دبي كمركز للبحوث الطبية.

وأكد على هامش مشاركة مجمع دبي للعلوم في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2022» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.. أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الابتكار الطبي من أجل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للعلوم، مع بنية تحتية متطورة ومختبرات ومرافق تصنيع متطورة.

وقال: إن المجمع سيستعرض خلال «آراب هيلث 2022» - الحدث الطبي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - جهود دبي في قيادة مستقبل إنتاج الصناعات الدوائية بالدولة، بما يتماشى مع استراتيجية «مشروع 300 مليار» ودعم النمو في السياحة العلاجية والابتكار والإنتاج في مجال الرعاية الصحية وتعريف المشاركين والزوار بإمكانيات المجمع، حيث سيتم إطلاق ثلاثة مراكز للبحث والتطوير في المنطقة في عام 2022، بما في ذلك مركز أبحاث عالمي لمنتجات الرعاية الصحية بالأعشاب من قبل شركة «Himalaya Drug» الهندية، ومجمع لتجربة مكونات العطور والنكهات الجديدة لشركة «Firmenich» السويسرية والمقر الرئيسي لمنظمة الكيماويات النرويجية «جوتن». وأضاف أن المجمع يسعى بالتعاون مع الشركاء إلى إبراز أهمية دمج علوم الطب مع مخرجات التكنولوجيا للوصول إلى حلول مثالية وأكثر كفاءة، حيث تستضيف منصة المجمع في معرض «آراب هليث 2022» طيفاً من أكبر شركات صناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في العالم، التي تعمل جنباً إلى جنب مع عدد متزايد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال لاستكشاف الحلول المتطورة والخوض في الموضوعات الأكثر إلحاحاً في مجال الصناعات الدوائية والصحة والعافية والعلوم. وأكد أن المشاركة في أعمال المعرض والمؤتمر تأتي انطلاقاً من الحرص على تسليط الضوء على مجتمع الرعاية الصحية والعلوم في الدولة، عبر إطلاق طيف من الأنشطة والحملات التوعية والمنصات الحوارية ومجموعة من المبادرات، كمبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تشجع الشابات على استكشاف وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضاف مروان جناحي:«ننظر إلى أداء المجمع بغاية الإيجابية، فهو في نمو متسارع، حيث قطعنا أشوطاً كبيرة وحققنا العديد من محطات النجاح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين