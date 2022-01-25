«موارد الشارقة» تقدم برامج تدريبية للموظفين

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة آليتها الجديدة لحزمة البرامج التأسيسية التي تستهدف موظفي حكومة الشارقة بالتزامن مع بدء العام الجديد 2022م، والتي تشمل 7 مجالات رئيسية هي: المالية، والموارد البشرية، وخدمة العملاء، والسكرتارية، والإعلام، والتخطيط الاستراتيجي، وتقنية المعلومات. وتتضمن الخطة التدريبية الجديدة تنفيذ 11 مستوى تمتد حتى نهاية العام، بحيث يحوي كل مستوى محاور خاصة متوافقة مع مجريات عمل الموظف الحكومي في المجال المعني، وتسلسل احتياجاته الوظيفية لكل شهر منذ مطلع العام وحتى نهايته.