الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«موارد الشارقة» تقدم برامج تدريبية للموظفين
خلال التدريب (من المصدر)
اليوم 02:28

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة آليتها الجديدة لحزمة البرامج التأسيسية التي تستهدف موظفي حكومة الشارقة بالتزامن مع بدء العام الجديد 2022م، والتي تشمل 7 مجالات رئيسية هي: المالية، والموارد البشرية، وخدمة العملاء، والسكرتارية، والإعلام، والتخطيط الاستراتيجي، وتقنية المعلومات.  وتتضمن الخطة التدريبية الجديدة تنفيذ 11 مستوى تمتد حتى نهاية العام، بحيث يحوي كل مستوى محاور خاصة متوافقة مع مجريات عمل الموظف الحكومي في المجال المعني، وتسلسل احتياجاته الوظيفية لكل شهر منذ مطلع العام وحتى نهايته.

الشارقة
موارد الشارقة
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©