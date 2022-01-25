«نقل عجمان» تطلق رحلات إلى السعودية

عجمان (وام)

أطلقت هيئة النقل بعجمان اليوم أولى رحلات النقل البري بشكل رسمي من المحطة الرئيسية بعجمان إلى المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تعزيز الخطط المستمرة الرامية إلى تطوير منظومة النقل الفعالة والمستدامة، ورفد منظومة النقل والمواصلات العامة وتحسينها بما يهدف إلى التطوير الشامل لقطاع النقل في إمارة عجمان.

وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص: إن الهيئة تسعى إلى تطوير خدمات النقل في عجمان بشكل دؤوب، والانطلاق بخطى واثقة باتجاه تمكين النقل الدولي في الإمارة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية مناسبة، وخدمات ذات جودة عالية لتناسب كافة رغبات المسافرين عبر حافلات النقل العام، مبيناً بأن تسيير هيئة النقل لأولى رحلات النقل البري الدولي، بالتعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة بنقل الركاب بالحافلات المتواجدة بالدولة، وذلك للتطوير المستندام والتحديث الفعال لشبكة النقل بالإمارة على الصعيد المحلي والدولي.

وأشار إلى أن المحطة الرئيسية تستوعب أكثر من 600 راكب في الساعة، فيما تتراوح أسعار الرحلات من 250 إلى 600 درهم، وذلك حسب اختيار الركاب ونوعية الخدمات المقدمة، والتي تحرص الهيئة باستمرار على تقديم أفضل أساليب ألراحة للعملاء، بينما تستغرق الرحلة من عجمان إلى مدينتي الدمام والرياض 12 ساعة، في حين ستكون مدة الرحلة 24 ساعة للوصول إلى مدينتي مكة وجدة، كما سيتاح للمسافرين على متن رحلات النقل البري الدولي نقل أمتعتهم الشخصية بحد أقصى خمسون كيلو غراماً للمسافر الواحد. وذكر الجلاف أن الهيئة ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية الصحية، والتي تنص على حصول المسافر على جرعتين من اللقاحات المعتمدة بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة عمل فحص pcr، بحيث لا يتعدى مدة 24 ساعة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمام طوال مدة الرحلة.