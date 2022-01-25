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الفائزون في «حافز» على منصة التكريم
الفائزون في برنامج «حافز» عقب التكريم (من المصدر)
اليوم 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، نخبة متميزة من الفائزين ببرنامج حافز بنسخته الأولى لعام 2019 والبالغ عددهم 312 منتسباً ومنتسبة، الذي أطلقته شرطة أبوظبي لتحفيز لمنتسبيها، وبهدف إيجاد بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير لمنجزات العاملين.
وأعرب مديرو القطاعات عن سعادتهم بالإقبال الذي شهدته النسخة الأولى من البرنامج، شاكرين المكرمين على جهودهم في تحقيق أهداف شرطة أبوظبي وأولوياتها، وحصولهم على نتائج متقدمة، وتمنوا لهم مزيداً من التألق والنجاح، وأن يكونوا قدوة يحتذى بها بين زملائهم.
حضر الحفل مديرو القطاعات والإدارات ونوابهم وضباط ومنتسبو شرطة أبوظبي.

شرطة أبوظبي
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