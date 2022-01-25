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مذكرتا تعاون لـ«الأمن السيبراني» لتطوير المهارات الإلكترونية
مذكرتا تعاون لـ«الأمن السيبراني» لتطوير المهارات الإلكترونية
اليوم 02:28

أبوظبي (وام)

 وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مذكرتي تفاهم مع شركتي «Cyber Arrow» و«Immersive Labs» لتطوير المهارات الإلكترونية وتعزيز سرعة الاستجابة والمرونة في التصدي للهجمات السيبرانية. وتهدف مذكرة التعاون مع شركة Cyber Arrow إلى تعزيز عمليات الأمن السيبراني على مستوى الدولة من خلال خطة متكاملة تشمل التكنولوجيا والعمليات المعنية وتدريب الكوادر الوطنية عبر إطلاق مجموعة من المبادرات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وبموجب المذكرة تنفذ شركة «Cyber Arrow» أحدث حلول «SaaS» في عدد الجهات الحكومية، بما يعزز الاستجابة في التصدي للهجمات السيبرانية المتوقعة. 
وقّع اتفاقية التعاون مع شركة «Cyber Arrow» الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وعلي محمد العمادي المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة «Cyber Arrow»، فيما وقع الاتفاقية من شركة «Immersive Labs» جيمس نيلسون نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

مجلس الأمن السيبراني
الإمارات
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