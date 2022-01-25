تخريج دورة التحقيق والقبض والتفتيش بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، تخريج النخبة الأولى ضمن البرنامج التدريبي في التحقيق على التفاوض الأمني والقبض والتفتيش واستخدام سلاح «تيزر» الذي نفذّته إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، بإشراف ومتابعة العقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ونخبة من المدربين التابعين لإدارة المهام الخاصة، من ذوي الكفاءة والخبرة العالية في هذا المجال.

حضر التخريج العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمقدم يوسف عبد الله الطنيجي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وعدد من ضباط إدارة المهام الخاصة وموظفي مركز شرطة المدينة الشامل. ويأتي البرنامج التدريبي انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في مواكبة أفضل التقنيات المتطورة والحديثة لمكافحة الجريمة، مع تعزيز أمن وسلامة الأرواح. وأشاد اللواء علي بن علوان بالبرنامج التدريبي، في تأهيل ضباط التحقيق بمراكز الشرطة الشاملة، لما يعرف بـ«ضابط التحقيق الشامل» من خلال تدريبهم على عمليات القبض، والتفتيش، وفن استخدام السلاح الكهربائي «تيزر».