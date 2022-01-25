وفد من القنصلية السويدية يزور «مرور دبي»

دبي (الاتحاد)

استقبل العقيد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية بالإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، آندي هيدبريج، ممثل القنصلية السويدية، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء الذي حضره مديرو الإدارات الفرعية، تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة للمرور، والقنصلية السويدية، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقدّم العقيد محمد كرم، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض القانون، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوافر لديها من إمكانات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

وفي ختام الزيارة، وجه العقيد محمد كرم الشكر للضيف على الزيارة التي تندرج تحت إطار توطيد علاقات التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة، الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزه مع مختلف شرائح وقطاعات المجتمع والهيئات الحكومية والخاصة.

ومن جهته، أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بما شاهده من مستوى متطور في الإدارة العامة للمرور، وأثنى على الحفاوة البالغة التي حظي بها.