«ترخيص أبوظبي» توفر 58 خدمة ذكية للمتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

توفر مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، نحو 58 خدمة ذكية للمتعاملين، منها 35 بموقع شرطة أبوظبي الإلكتروني، و23 في تطبيقها الذكي، تتسم بالسهولة والابتكار، وتلبي الاحتياجات المتسارعة للمتعاملين والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتسهيل العمليات وتبسيط الإجراءات عبر توفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين.

وأكد العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، اهتمام شرطة أبوظبي وسعيها المستمر لتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية لتحقيق رضا المتعاملين بصورة تفوق توقعاتهم، انطلاقاً من حرصها على رفاهية وإسعاد المجتمع، وفق أفضل النظم والممارسات المتقدمة.

ولفت إلى أن الخدمات تتسم بالسهولة في الإنجاز، ومن أبرزها: «خدمة تغيير بيان مركبة» في أبوظبي التي تشمل أي تعديل يتم على بيانات المركبات، منها تغيير عدد اللون، وتغيير رقم المحرك، ويمكن للعميل أن ينجز المعاملة بعد إتمام الفحص الفني والذي ترسل نتيجته إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة، ودفع رسوم 100 درهم، وذلك تسهيلاً وتوفيراً للوقت ولتخفيض الازدحام.

كما يمكن الاستفادة من خدمة «إضافة فئة رخصة قيادة» والتي يستطيع المتعامل من خلالها إضافة الفئة التي اجتازها في فحص القيادة، ومن متطلباتها اجتياز اختبار فحص القيادة، وتقدم الخدمة عبر القنوات الرقمية. والخدمتان توفرهما مديرية ترخيص السائقين والآليات، كما تتوافر بالموقع الإلكتروني بشرطة أبوظبي خدمتا إصدار ملكية مركبة ونقل مركبة، مع توضيح آليات التقدم للخدمتين بخطوات بسيطة.

محمد البريك العامري

مراكز جديدة لفحص المركبات الثقيلة

افتتحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مواصلات الإمارات في العام الماضي عدداً من المراكز الجديدة للفحص الفني للمركبات الثقيلة في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها للتسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات ريادية بالقرب من التجمعات السكنية، وفي إطار خطة التوسع بإقامة مراكز الفحص الفنية على مستوى الإمارة.

وتقدم تلك المراكز كافة الخدمات اللازمة لفحص المركبات الثقيلة بصورة توزع الجهد وتخفف من حركة المركبات الثقيلة على الطرق، بما يعزز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق تطلعات المؤسسات والأفراد في مجال خدمات الفحص الفني.

ويأتي افتتاح المحطات ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز تقديم الخدمة في كل مناطق الدولة، بهدف اختصار المسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها، وتسهيل إنجاز خدمات التسجيل وتجديد الترخيص وغيرها من الخدمات في مراكز الفحص، بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، وتحقق الرضا والسعادة لدى الشركاء والمتعاملين.

تسجيل مباشر في 14 وكالة لبيع السيارات

أطلقت شرطة أبوظبي ممثلة بمديرية ترخيص السائقين والآليات مبادرة «التسجيل المباشر»، والتي تتيح من خلالها لوكالات بيع السيارات تقديم خدمة ترخيص وتسجيل المركبات المباشر في مقر الوكالة، وذلك بعد توقيعها اتفاقية للتعاون مع 14 وكالة لبيع السيارات.

تأتي المبادرة ضمن حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، تعزز جودة حياة المجتمع، وأهمية تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير خدمات متميزة للمتعاملين، وزيادة ثقة ورضا المجتمع، وتطبيقاً للمسؤولية والمشاركة المجتمعية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتسعى شرطة أبوظبي بشكل مستمر لتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية لتحقيق رضا المتعاملين بصورة تفوق توقعاتهم، انطلاقاً من حرصها على رفاهية وإسعاد المجتمع، وفق أفضل النظم والممارسات المتقدمة.

اختبار القيادة الذكي (من المصدر)

اختبار القيادة الذكي من أبرز مبتكرات شرطة أبوظبي

يعد اختبار القيادة الذكي من أبرز ابتكارات شرطة أبوظبي ضمن جهودها في توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي، من خلال مركبات ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد أثناء الاختبار في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

وتم تطبيق المشروع في مراكز الفحص الرئيسة الثلاثة في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، حيث يحتوي كل مركز على غرف مراقبة للمشرفين على الاختبار وأنظمة إلكترونية وشاشات عرض للمراقبة، ومؤشرات الأداء ترتبط مع غرف التحكم والمراقبة عبر شبكة اتصالات متطورة.

وتحتوي المركبات على أجهزة لتحديد المواقع ومسار الفحص بطريقة آلية، بالإضافة إلى أنظمة وأجهزة إلكترونية متطورة، بالإضافة إلى حسّاسات وكاميرات رقمية ترصد وتسجل وتحلّل أداء السائق المستجد وردود أفعاله خلال اختبار القيادة بدقة عالية وفق قائمة من المعايير الحديثة للتقييم من قبل النظام، ومن ثمّ إرسال المعلومات والنتائج لحظياً إلى الكمبيوتر اللوحي للفاحص، فيما يقوم المشرف في غرفة العمليات بمراقبة أداء وسلوك الطالب أثناء الاختبار، وتدوين ملاحظاته من خلال البث المباشر.

نظام محاكاة

«محاكاة» لتدريب السائقين

دشنت شرطة أبوظبي مؤخراً، بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، نظام المحاكاة لتدريب المتقدمين بطلب الحصول على رخصة القيادة على ظروف قيادة المركبة أثناء الضباب وتقلبات الطقس، وتم تضمينه بمعطيات جديدة تحاكي الواقع، وتحتوي على جميع الظروف المناخية والأجواء المتقلبة، بالإضافة إلى القيادة الليلية وعلى الطرق الخارجية.

ويسهم التدريب على تلك الأجهزة في تحسين مستوى القيادة لدى السائقين، ويعزز من ثقافتهم وتطوير مهاراتهم على الطريق في مختلف الظروف، وتعزيز إجراءات السلامة وتوفير الممكنات من أجل التغلب على التحديات، وإيجاد فرص تطويرية قائمة على الابتكار والإبداع.

اختبار القيادة الذكي

برامج للتدريب على القيادة الخضراء

أطلقت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومديرية ترخيص السائقين والآليات، مؤخراً، برنامجاً تدريبياً للقيادة قليلة الانبعاثات «الخضراء»، وبالتنسيق مع مركز الوقاية من الحوادث في هولندا (CEPA). ويشمل البرنامج المركبات العادية والمركبات الكهربائية ضمن منظومة تدريب يعد فريداً من نوعه على مستوى دول المنطقة لاتباعه أصول التدريب لقيادة آمنة وسليمة من أجل بيئة خضراء وذات جدوى اقتصادية.

ويهدف إلى تعزيز الخطة المشتركة بين مديرية ترخيص السائقين والآليات والشركة في توفير تدريب مستدام وعصري قائم على تطوير مهارات السائق في القيادة الآمنة والخضراء.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية الخضراء والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.