مسكوك تذكاري يرمز لـ«عام الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد) تزامناً مع عام الخمسين، صممت «مؤسسة أبوظبي للفنون» وشركاتها مسكوكاً تذكارياً خاصاً بها يعبر عن لحظة تاريخية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت إيذاناً بدخول دولة الإمارات مرحلة غيرت مجرى الأحداث وشكلت علامة فارقة وعهداً متجدداً بمواصلة مسيرة الآباء المؤسسين، وهي اللحظة التاريخية التي تم فيها إعلان قيام دولة الاتحاد. قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»: «جاء تصميم هذا المسكوك احتفاءً بإنجازات دولة الإمارات ونجاحاتها خلال الخمسين عاماً الماضية، وتخليداً لمآثر الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، وعرفاناً بدورهم البارز الذي أصبح نهجاً للمستقبل، حيث إنه من خلال سياستهم الحكيمة أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة». وأضاف السويدي: «إن تصميم المسكوك التذكاري بشكل عام فريد ومميز، يُعَرِّف العروبة والتميز الذي تفردت به دولة الإمارات، حيث يتضمن الوجه الأمامي للمسكوك صورة يظهر فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويقف إلى جانبه وزير شؤون الرئاسة، ثم أول وزير خارجية لدولة الإمارات، وممثل صاحب السمو رئيس الدولة آنذاك معالي أحمد خليفة السويدي، لحظة إعلان بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، وخلفية الصورة تمثل الصقر الذي يدل على تراث وأصالة الدولة، أما محيط الدائرة فيرمز إلى الحبل الذي يدل على قوة وتماسك الرعيل الأول، وفي الجانبين الرقم «50» والسنوات 1970 -2021».