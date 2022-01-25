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رئيس الدولة يمنح سفيرة المكسيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
عبدالله بن زايد قلد السفيرة الوسام خلال استقباله لها في ديوان عام الوزارة بأبوظبي
الثلاثاء 25 يناير 20:33

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سعادة فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفيرة الوسام خلال استقباله لها في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وأعرب سموه عن تمنياته لسعادة فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار التوفيق والنجاح في عملها مثنياً على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمكسيك في المجالات كافة.

من جانبها أعربت سعادة فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار عن بالغ تقديرها وشكرها لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله".. مشيدة بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجهت بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجدته من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: وام
الإمارات
المكسيك
خليفة بن زايد
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