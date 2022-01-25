10 أسئلة شائعة عن تطبيق الحصن

أبوظبي (الاتحاد) يتساءل العديد من أفراد الجمهور حول عدد من الأمور المهمة المتعلقة بتطبيق الحصن، أبرزها عند ظهور نتيجة فحص سلبي بعد الإصابة ولم يظهر اللون الأخضر في التطبيق، وكذلك الإجراءات المطلوبة لإضافة التطعيم من داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى آلية الدخول إلى إمارة أبوظبي، وغيرها من التساؤلات العديدة التي سنجيب عنها عبر أكثر 10 أسئلة متداولة عن تطبيق الحصن ونتائج فحص pcr والتطعيم ضد كوفيد -19.
１) كيف يمكنني الحصول على المرور الأخضر؟ الحالة الخضراء تظهر للأفراد الملقحين بالكامل بالإضافة إلى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف خلال 14 يوماً. يجب الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لكي تعتبر ملقحاً بالكامل. إذا كنت قد حصلت على الجرعة الثانية من اللقاح منذ أكثر من ستة أشهر، يجب عليك الحصول على الجرعة التعزيزية. يمكنك الحصول على الجرعة التعزيزية خلال مدة 30 يوماً. للمحافظة على الحالة الخضراء، يجب عليك الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل 14 يوماً على الأقل.
２) هل أحتاج إلى الجرعة المعززة للدخول إلى أبوظبي؟ للدخول إلى إمارة أبوظبي، يجب الحصول على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن الخاص بك، أو أن تحصل على نتيجة اختبار مسحة الأنف سلبية لم يمض على استلامها أكثر عن 96 ساعة. الحالة الخضراء تظهر للأفراد الملقحين بشكل كامل، وهم الأفراد الحاصلون على الجرعة الثانية، بالإضافة إلى الجرعة التعزيزية.
３) لماذا لا يظهر تطعيمي/ نتيجتي على تطبيق الحصن؟ يرجى ملاحظة أن تطبيق الحصن يعكس البيانات المقدمة من قبل مراكز الرعاية الصحية والهيئات الحكومية فقط، لذلك لن نتمكن من تقديم المساعدة المطلوبة ويجب التواصل مع المركز الذي تم أخذ التطعيم فيه/ ثم عمل اختبار مسحة الأنف به لحل المشكلة.
４) لماذا لا تزال حالتي حمراء بعد إجراء فحص مسحة الأنف والحصول على نتيجة سلبية؟ يرجى ملاحظة أنه للحصول على الحالة الخضراء بعد الحصول على نتيجة إيجابية لفيروس «كوفيد- 19»، يجب الحصول على نتيجتين سلبيتين لاختبار فحص مسحة الأنف يفصل بينهما 24 ساعة. إلى جانب التطعيم الكامل.
５) كيف يمكنني الحصول على الحالة الخضراء بعد الحصول على الحالة الحمراء؟ يرجى ملاحظة أنه للحصول على الحالة الخضراء بعد الحصول على نتيجة إيجابية لفيروس «كوفيد- 19»، يجب الحصول على نتيجتين سلبيتان لاختبار فحص مسحة الأنف يفصل بينهما 24 ساعة، إلى جانب التطعيم الكامل.
６) كيف يمكنني حجز موعد للجرعة المعززة؟ يرجى التواصل مع دائرة الصحة في أبوظبي أو هيئة الصحة بدبي أو وزارة الصحة ووقاية المجتمع للإمارات الأخرى لمزيد من التوضيح والمعلومات.
７) تاريخ تطعيمي غير صحيح في تطبيق الحصن، كيف يمكنني إصلاح هذه المشكلة؟ يرجى التواصل مع المركز الذي تم فيه أخذ اللقاح وطلب منهم إرسال المعلومات المحدثة إلى تطبيق الحصن، ثم الرجاء حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى بعد أن يتم تحديث المعلومات.
８) لدي جرعة زائدة لم أحصل عليها في تطبيق الحصن، كيف يمكنني إصلاح هذه المشكلة؟ يرجى التواصل مع المركز الذي تم فيه أخذ اللقاح وطلب منهم إرسال المعلومات المحدثة إلى تطبيق الحصن. ثم الرجاء حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى بعد أن يتم تحديث المعلومات.
９) كيف يمكنني إضافة تطعيمي الذي تم الحصول عليه خارج دولة الإمارات على تطبيق الحصن؟ يرجى ملاحظة أن الإجراءات هي نفسها لكل من المقيمين والزوار بشهادات التطعيم في الخارج. يرجى تحميل شهادة اللقاح التي تم الحصول عليها في دولة أخرى على تطبيق الحصن باتباع الخطوات التالية: 1- قبل المغادرة، يجب على الزوار التسجيل في قسم «تسجيل القادمين» في تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية2- إكمال استمارة تسجيل الوصول وتحميل شهادة التطعيم الدولية. سيتلقى الزوار رسالة نصية تحتوي على رابط لتحميل تطبيق الحصن. 3- عند الوصول إلى أبوظبي، سيحصل الزوار على رقم تعريف موحد (UID) إما في المطار أو من خلال تطبيق ICA أو موقع الإنترنت. 4- سيحتاج الزائرون إلى تنزيل تطبيق الحصن والتسجيل فيه، باستخدام UID ورقم الهاتف المستخدم في تسجيل ICA أو عند إجراء فحص PCR في الإمارات العربية المتحدة.
10) هل بإمكاني إضافة نتيجة فحص مسحة الأنف التي تم إجراؤها خارج دولة الإمارات على تطبيق الحصن؟ إذا أجريت فحص مسحة الأنف داخل الإمارات، فيرجى الاتصال بالمركز الصحي الذي تم إجراء فحص مسحة الأنف للإبلاغ عن نتيجتك المفقودة أو غير الصحيحة. إذا أجريت فحص مسحة الأنف خارج الإمارات، فيرجى الاتصال بمركز اتصال ICA للإبلاغ عن تقرير فحص مسحة الأنف الدولي المفقودة أو غير الصحيحة.