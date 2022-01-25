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محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
الثلاثاء 25 يناير 20:05

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.
وبحث سموه ومعالي مسرور بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين. 
وتبادل سموه ومعاليه وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم المساعي والجهود المبذولة لترسيخ أركان السلام والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التنمية لشعوبها، وبناء مستقبل أفضل يسوده التعاون والتعايش. 
وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، خلال اللقاء، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنه ينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، ويشكل تهديداً خطيرا للأمن والسلم الإقليميين. 
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع لهذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميه في مواجهة الجرائم التي ترتكبها بحق الآمنين.

المصدر: وام
الإمارت
كردستان العراق
مسرور بارزاني
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