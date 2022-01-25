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خلال اتصال مع منصور بن زايد: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري يدين استمرار الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات
خلال اتصال مع منصور بن زايد: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري يدين استمرار الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات
الثلاثاء 25 يناير 19:44

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، عبر خلاله عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات.. وجدد تأكيده على تضامن بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها لكل ما يهدد أمنها واستقرارها.
 من جانبه عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن شكره لموقف الفريق السعيد شنقريحه، وتقديره للتضامن الذي عبرت عنه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع شقيقتها الإمارات في مواجهة اعتداءات الحوثي الإرهابية.. داعياً الله تعالى أن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.

المصدر: وام
الإمارات
منصور بن زايد
الجزائر
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