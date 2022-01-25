«الإمارات الصحية» تطلق أول منصة افتراضية لخدمة المتعاملين في العالم
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الثلاثاء 25 يناير 19:20
سامي عبد الرؤوف (دبي) أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أول «تقنية للواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد» (ميتافيرس) على مستوى العالم، لتوفير خدمات التطبيب عن بعد، بما تشمله من خدمات الصحة النفسية، وتعزيز صحة الأسرة، وسعادة المتعاملين. ويأتي ذلك في إطار تعزيز المؤسسة لجودة الخدمات الصحية التي توفرها، وانسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بسعادة المتعاملين على مستوى الدولة. وقال مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: تعتبر منصة تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد الجديدة، ثمرة لجهود المؤسسة وحرصها على توفير خدمات صحية ذكية تليق بمكانة الإمارات. وتمكنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من تعزيز «تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد»، بثلاث خدمات نوعية، تشتمل على توفير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز صحة الأسرة، والارتقاء بسعادة المتعاملين، مما يجعلها أول مؤسسة على الصعيد العالمي، توفر خدمات التطبيب عبر الواقع الافتراضي بتقنية الميتافيرس. وتتيح التقنية النوعية لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي دخول العالم الافتراضي، عبر الأجهزة الذكية مما يوسع نطاق الوصول الخدمة إلى شرائح واسعة من الأفراد، ويعزز تجربة المتعاملين، من خلال حزمة خدمات استباقية مبتكرة، تتيح لهم الوصول إلى المؤسسة عبر الواقع الافتراضي، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة نحو تجويد نوعية الخدمات وشموليتها، بما يليق بمكانة الدولة وحضورها العالمي. وتتيح الخدمة الفريدة التي تنفرد بها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على المستوى العالمي، لجميع أفراد المجتمع الإماراتي وزواره، عيش تجربة فريدة عبر الانتقال بهم في منشآت ومرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال «تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد».