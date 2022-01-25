6 أولويات رئيسة لاستراتيجية «صحة أبوظبي» العام الجاري

سامي عبد الرؤوف (دبي)



كشف معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، عن أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة للعام 2022، معلنا أن الاستراتيجية تركز على ست أولويات رئيسة، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمل مستمر ولن يتوقف لاستمرار ضمان سلامة وصحة المجتمع.

وقال معاليه في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة الدائرة في معرض الصحة العربي بدبي: «نواصل المضي نحو فتح آفاق جديدة للارتقاء بتجربة المرضى وضمان استدامة القطاع، وترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة لعلوم الحياة استناداً إلى الإمكانات الرقمية والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تحظى بها أبوظبي».

وأضاف: « نستهدف تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية على مستوى العالم، تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة».

وأعلن آل حامد، أن استراتيجية دائرة الصحة أبوظبي، تركز العام الجاري على ست أولويات رئيسة وهي: تقديم وإتاحة رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع الأفراد، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الصحة العامة، والصحة الرقمية، وتعزيز القدرات، وحوكمة القطاع الصحي.

وأشار إلى التركيز على الصحة الوقائية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة وتوسعة نطاق برامج علوم الجينوم.

وأكد أن إمارة أبوظبي تتمتع ببنية تحتية متقدمة تمكنها من توفير وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن البنية الأساسية المتميزة التي يتمتع بها القطاع الصحي في أبوظبي، لعبت دوراً مهماً في حصول الإمارة على المراتب الأولى عالميا في التعامل مع جائحة «كورونا».

وأعلن معاليه، عن أبرز معالم مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، قائلاً:« استطعنا خلال الأعوام القليلة الماضية من استقطاب أسماء عالمية هامة للانضمام للقطاع الصحي، ونمضي في بناء المزيد من الشراكات المثمرة وفتح باب الاستثمار في القطاع الصحي».

وأضاف: «تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهود تحفيز المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة».

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي رسخت مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جاذبة لا سيما في القطاع الصحي، بفضل العديد من العوامل التي جعلت منها بيئة خصبة للاستثمار، حيث تتمتع الإمارة ببنية تحتية قوية وأطر تنظيمية ومنشآت صحية متميزة.

وذكر معاليه، أن القطاع الخاص يُعد شريكاً استراتيجياً في مسيرة القطاع الصحي ومساهماً فاعلاً في تطوير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، حيث يمثل (80% من إجمالي المنشآت الصحية في الإمارة).

وأكد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، إتاحة أبوظبي الفرصة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي للتملك بنسبة 100% وفق شروط وضوابط معينة، مشيراً إلى دعم المستثمرين من خلال تعزيز خطة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، عن طريق القيام بتوضيح حاجة القطاع الصحي من حيث التخصصات والمواقع الجغرافية خلال الأعوام المقبلة واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى منح الأطباء المقيمين في الدولة الإقامة الذهبية، وذلك لتحفيز الكفاءات والخبرات في الرعاية الصحية على العيش والعمل في أبوظبي وبالتالي تشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع.