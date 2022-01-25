منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الوطن في أبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2022. كما استعرضت اللجنة أعمال اللجان الفرعية لمجلس الإدارة خلال العام الماضي وناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار.