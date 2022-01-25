«الصحة» تدشن أول مركز افتراضي لسعادة متعاملي الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد بالعالم
تصوير أفضل شام
الثلاثاء 25 يناير 17:34
سامي عبد الرؤوف (دبي) دشنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أول مركز افتراضي لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد في العالم بتقنية «ميتافيرس» في أول تجربة من نوعها في العالم، إيذاناً ببداية حقبة جديدة من الواقع الرقمي والتفاعل بين الإنسان والحاسوب في خدمات الرعاية الصحية الحكومية، من خلال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي والافتراضي والرقمي. وتتيح هذه الخدمة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي أمس عقدته الوزارة على هامش مشاركتها في معرض الصحة العربي بدبي 2022، تلبية احتياجات المتعاملين في العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد بسهولة ويسر، مع اختبار تجربة حسية رقمية تفاعلية، كما تقدم الفرصة للمتعاملين للانضمام مساحة «ميتا هيلث» والتنقل من موقعهم الفعلي الحالي، إلى مركز سعادة المتعاملين الافتراضي التابع للوزارة، دون عبور المسافة بين المنطقتين فعلياً. بعد ذلك، يمكنهم طلب معلومات حول الخدمات وتقديم المستندات ودفع الرسوم وأكثر من ذلك، ويتم عرض الوجوه الفعلية للمستخدمين في الغرفة الافتراضية بدلاً من الصور الرمزية. كما تقدم هذه التقنية حلاً مناسباً لأصحاب الهمم وغير القادرين على التنقل جسدياً من منازلهم إلى أحد مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة وإنهاء معاملاتهم بكل سلاسة. وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للتنظيم الصحي، إن جميع خدمات الوزارة متوفرة في هذا المركز الافتراضي، ويمكن إنجاز الخدمة بكل تفاصيلها، ويمكن أن تفيد من هذه الخدمات المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة والمهنيين الصحيين وغيرهم من الفئات المتعاملة مع الوزارة. وقال عبدالله أهلي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بالإنابة: «إنه تم تجريب تقديم الخدمة وأثبتت نجاحها وأهميتها، وسيكون لها دور كبير في إنجاز المعاملات للجمهور من أي مكان في العالم».