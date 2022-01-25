تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. تكون حركتها شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والمد الثاني عند الساعة 20:07 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزرالثاني عند الساعة 23:56. وفي بحر عمان الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:20.