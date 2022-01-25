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تقنية جديدة لعلاج وتسكين الألم دون الحاجة إلى دواء
لدى عرض التقنية الجديدة (الاتحاد)
الثلاثاء 25 يناير 17:05

سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشفت هيئة الصحة في دبي عن تقنية جديدة لعلاج وتسكين الألم دون الحاجة إلى دواء، تطبق للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وأوضحت الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات معرض الصحة العربي 2022، أنها بدأت في استخدام التقنية الجديدة في مستشفى راشد لتسكين وعلاج الآلام المزمنة من خلال التردد الحراري.

وتساهم التقنية الجديدة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في اختفاء الألم خلال فترة قصيرة، وتجنب تناول المسكنات التي قد يكون لها آثار جانبية ومخاطر صحية عند استخدامها على المدى الطويل، كما تساهم في علاج العديد من الحالات المرضية، بما في ذلك الآلام المزمنة في الرقبة والظهر والعمود الفقري، وعلاج حالات التهاب المفاصل في العمود الفقري أو الحوض الخلفي، والكتف والركبة، وعلاج آلام جذور الأعصاب المركزية وآلام الأعصاب الطرفية.

وتتيح التقنية الجديدة للأطباء إمكانية الوصول الدقيق إلى مكان الإصابة أو الألم، وإمكانية علاج عدة مناطق في وقت واحد، والتحكم الدقيق في درجة الحرارة المستخدمة عند العلاج، حيث يتم ذلك من خلال إجراء اختبار تشخيصي للعصب المراد علاجه عبر تحفيز الألياف المسؤولة عن الإحساس والحركة كل على حده.

مسكنات الألم
تقنية المعلومات
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