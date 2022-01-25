مسبار الأمل يرسل صوراً جديدة للكوكب الأحمر

آمنة الكتبي(دبي)

استطاع مسبار الأمل أن يوفر بيانات جديدة لكوكب المريخ، والتي تحتوي على مئات الصور التي تم التقاطها بوساطة كاميرا مسبار الأمل والذي من المقرر أن يمنح العالم فهمًا أكبر للكوكب الأحمر، ويتميز الإصدار الأخير من البيانات ببعض السمات الجغرافية الرئيسية للكوكب، مثل أوليمبوس مونس، وهو أكبر بركان في النظام الشمسي، وفالس مارينيرز(Valles Marineris)، وهو مجموعة من الوديان والأخاديد العملاقة على سطح كوكب المريخ، ويبلغ طولها 4000 كيلومتر، بينما يصل عمقها إلى 7 كيلومترات. كما تبين البيانات الأخيرة التي وفرها موقع مسبار الأمل الصور التي جمعتها المسبار، القمم الجليدية والغيوم على كوكب المريخ في بؤرة أوضح، حيث تسمح الكاميرا عالية الدقة، التي تسمى أداة التصوير الاستثنائي، على متن مسبار الأمل بإنشاء صور مذهلة للكوكب الأحمر.واستطاع مسبار الأمل منذ وصوله إلى مدار المريخ في 9 فبراير 2021، أن يوفر بيانات وصوراً تظهر نظام الطقس الديناميكي للكوكب وظروف الغلاف الجوي، حيث أصدر مركز محمد بن راشد للفضاء 76.5 جيجا بايت من البيانات التي تم التقاطها بين 4 مايو و31 أغسطس 2021 حيث

ارتفعت كمية البيانات التي تم إصدارها إلى 312 جيجا بايت، وتهدف المهمة إلى جمع تيرابايت واحد في مهمة المسبار والتي تستغرق عامين.

ويساهم الكم الكبير من البيانات العلمية المرسلة من «مسبار الأمل»، خلال مهمته العلمية لاستكشاف مناخ الكوكب الأحمر وغلافه الجوي، في فتح آفاق جديدة أمام الاستكشافات العلمية الخاصة بالمريخ، وخصوصاً مع الاكتشافات الرئيسيّة التي أعلن عنها سابقاً عن ملاحظات مذهلة وجديدة للشفق القطبي المنفصل للمريخ، والرصد غير المسبوق لهياكل ناتجة عن تفاعل الأكسجين وأول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب.

ويعد مركز SDC المستودع المركزي لجميع البيانات العلمية من مركبة الإمارات لاستكشاف المريخ، حيث يمكن الوصول إلى البيانات مجاناً، ومتاح لأي شخص يقوم بإنشاء حساب، ويمكن تنزيل بيانات الأدوات والمعلومات والبيانات المساعدة لمركبة مسبار الأمل ومعلومات الموقع والارتفاع.