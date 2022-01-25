نثر 2 مليون بذرة لنباتات برية محلية ضمن موائلها الطبيعية

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت هيئة البيئة في أبوظبي بنثر ما يزيد على 2 مليون بذرة تنتمي لـ 17 نوعاً محلياً من النباتات في موقعين معتمدين كمحميات طبيعية.

ويشهد المشروع تطبيق تجربة لإعادة تأهيل أشجار الغاف باستخدام تقنية الطائرات من دون طيار لنشر كرات البذور التي تحتوي على الطين والفحم والمواد الرطبة الأخرى، بما يساعد في امتصاص المياه ومن ثم توفيرها للبذور، مع بعض العناصر الغذائية للإنبات وبدء النمو.

وأوضحت الهيئة أنه يتم نثر بذور النباتات المحلية ضمن موائل طبيعية تمثل الأودية ومجاري المياه والشعاب وبعض مناطق مفيض المياه، مما يتيح للبذور فرصة أكبر للنمو والانتقال عبر المياه بشكل أساسي والرياح بشكل ثانوي إلى مناطق أبعد من مكان نثرها وتخزينها ضمن الترب.

ويتم اختيار موسم الأمطار لنثر البذور، حيث يساعد الجريان الموسمي على نقل البذور لمسافات طويلة، وتتم مراقبة الإنبات للعام الحالي والسنوات المقبلة من قبل فريق مختص من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن حماية الأنواع النباتية البرية المحلية يعتبر جزءاً من مسؤولياتها، حيث تتواجد في إمارة أبوظبي ما نسبته 60% من مجمل الأنواع النباتية البرية المسجلة في الدولة، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر «شبكة زايد للمحميات الطبيعية»، والتي تضم 13 محمية برية، حيث تتواجد العديد من أنواع النباتات المهددة بالانقراض في العديد من هذه المحميات مثل متنزه جبل حفيت الوطني ومحمية الحبارى وغيرها من المحميات.

وتتمتع النباتات المحلية بأنها متأقلمة مع البيئة المحلية ولها أثر كبير على البيئة الحيوية للمناطق المتواجدة فيها، بما يخدم الإنسان من حيث الغذاء أو العلاج أو البيئة، حيث إنها تمنع زحف الرمال وتعمل على تثبيت الكثبان الرملية، إضافة إلى أنها تغني التنوع البيولوجي للمنطقة.

ومن المتوقع أن تساهم عملية نثر البذور بتحسين الموائل الطبيعية في الإمارة، ورفع نسب التغطيات النباتية ضمنه، مما يدعم أشكالاً مختلفة من التنوع البيولوجي المختلف للفقاريات والطيور والثدييات الصغيرة والزواحف، وغيرها عبر توفير المأوى والغذاء لها. فضلاً عن مساهمتها في زيادة مخزون التربة من البذور، الأمر الذي سيدعم الموائل المختلفة ويساهم في تحسين الغطاء النباتي لها للسنوات المتتالية.

وتدير «الهيئة» مشتل بينونة الواقع في منطقة الظفرة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف شتلة سنوياً، ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة، كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية وزراعتها في المحميات كمحمية الحبارى، كما يوجد به حالياً مجموعات مخزنة من البذور لما يقرب من 58 نوعاً من النباتات البرية المحلية، ومن أهم هذا الأنواع الخنصور، النخيل القزم، السمر، الغاف، القفص، الغضا، الثمام، الشوع، الأرطا بنوعيها، الحاذ، وغيرها من النباتات.