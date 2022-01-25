نهيان بن مبارك: مشاركة تونس في إكسبو 2020 دبي تجسد تطلعاتها للمستقبل

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي في قصره سعادة المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة. ورحب معاليه - في بداية اللقاء - بسعادة سفير تونس، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. مؤكدا أن العلاقات الأخوية الإماراتية التونسية المتنامية تجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تطورا مستمرا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما.

وقال معاليه إن مشاركة تونس في إكسبو 2020 دبي من خلال جناحها الواقع في منطقة «الفرص» ويحمل شعار «شباب ملهم.. مستقبل واعد» يجسد ابتكارات وإبداعات شباب تونس وتطلعاته الواعدة للمستقبل، إضافة إلى استعراض المواقع السياحية والتاريخية والحضارية في تونس. من جهته أكد سعادة السفير التونسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الوثيق مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والاستفادة من تجربة الإمارات التنموية التي تحظى بتقدير عالمي.. مشيدا بنجاح الإمارات في استضافة العالم، وتقديم إكسبو 2020 دبي بما يليق بمكانة العرب، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز بعزيمة الإمارات وإصرارها على تقديم نموذج استثنائي أبهر العالم ويخدم الإنسانية جمعاء. وقال سعادته إن علاقات تونس والإمارات تجسد عمق روابط الأخوة والتعاون العميقين بين البلدين الشقيقين، ونتطلع لتعزيز هذا التعاون وإنجاز المشاريع المشتركة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة.