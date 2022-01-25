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عبدالله بن زايد يثمّن موقف روسيا الداعم للإمارات في جلسة مجلس الأمن حول الهجوم الإرهابي الحوثي
عبدالله بن زايد
الثلاثاء 25 يناير 12:40

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً بمعالي سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة ثمن خلاله موقف روسيا الداعم لدولة الإمارات خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، والتي أدان فيها المجلس هذه الهجمات الإرهابية. كما أكد سموه على علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. من جانبه أشاد معالي سيرجي لافروف بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة، والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.

المصدر: وام
روسيا
الإمارات
الحوثيون
عبدالله بن زايد
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