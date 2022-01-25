زيارات إكسبو تتجاوز حاجز الـ 11 مليون زيارة بعد مرور 116 يوماً

سجّل إكسبو 2020 دبي 10,836,389 زيارة، حتى يوم أمس 24 يناير الجاري، بتحفيز من عرض المسرحية الموسيقية الجديدة والمُبهرة التي قدّمها المبدعان الهنديان شيخار كابور، والموسيقار إيه آر رحمان، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات البارزة التي عقدت في إطار أول نسخة من أسبوع الأهداف العالمية تُقام خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واستضافها الحدث الدولي.

وبفضل التدابير الاحترازية الصارمة ضد وباء كوفيد-19، استمتع زوار الحدث الدولي بأمان، بحوالي 200 فعالية نظمت بشكل يومي طوال الأسبوع المنصرم، وشملت كافة أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، المُمتد على مساحة تعادل 613 ملعب كرة قدم، والبالغ حجمه أربعة أضعاف حجم دبي مول. وقد افتُتِحت المسرحية الموسيقية "لماذا؟" في ساحة الوصل يوم 20 يناير، وضمت أكثر من 100 فنان أداء، من بينهم الممثل والراقص والكوميدي الهندي جاويد جعفري، وتمثل هذه المسرحية عرضا موسيقيا رائعا من إخراج المخرج الشهير شيخار كابور وألحان الموسيقار الكبير إيه آر رحمان، الحائز على جائزتَي الأوسكار والغرامي.

وستستمر المسرحية الموسيقية في إبهار الزوار حتى الـ 27 من فبراير المقبل، بعروض أداء تقدم باللغة الإنجليزية، من الخميس إلى الأحد /باستثناء يومَي 4 و5 فبراير/ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وحقق أسبوع الأهداف العالمية، الذي أقيم خلال الفترة من 15 حتى 22 يناير في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع الأمم المتحدة، شعبية مماثلة، بفضل مجموعة فعّالة من المنتديات، وحلقات النقاش، والأنشطة المثيرة للاهتمام التي نظمت على هامشه حيث ساهم أسبوع الموضوعات هذا في تحقيق المزيد من التقدم نحو الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وهي مخطط يهدف لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، عبر معالجة بعض التحديات العالمية، مثل الفقر، وعدم المساواة، والصحة والتعليم، والتغير المناخي. ويواصل إكسبو 2020 دبي التزامه بتعزيز أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير منصة لصنع تأثير إيجابي من أجل مستقبلنا المشترك. إضافة لما تقدم ، تكتسي فعاليات الجذب الرئيسة التي ستُقام خلال الأسبوع المقبل في إكسبو 2020 القدر نفسه من الأهمية، ومن بينها الحفل الموسيقي المرتقب الذي ستحييه فرقة موسيقى البوب راب "بلاك آيد بيز"، في ساحة الوصل بتاريخ 25 يناير الجاري ، وهو الحفل الرابع من حفلات سلسلة "أُمسيات خالدة" التي تُنظم خلال الأشهر الستة لانعقاد إكسبو 2020 دبي. وسيصدح أعضاء الفرقة الثلاثية القادمة من لوس أنجلوس والتي تتكون من: ويل.آي.أم، وأبل.دي.أب، وتابوو، بباقة من الأغاني على وقع الأنغام الموسيقية ذائعة الصيت التي يتضمنها ألبومهم الجديد الذي أصدروه تحت عنوان "ترانزليشين".

ومع استعداد إكسبو 2020 لإسدال الستار على فعالياته للمرة الأخيرة بحلول 31 مارس 2022؛ فلم يتبق أمام الزوار سوى بضعة أسابيع قصيرة للاستمتاع بمجموعة واسعة من مناطق الجذب المنتشرة عبر أرجاء موقع الحدث الدولي. وفي إطار حملة ترويجية حالية، تتاح "التذكرة الموسمية الختاميّة" بسعر رائع يبلغ 195 درهما إماراتيا، لتُمكّن حامليها من الاستمتاع بطائفة واسعة من الفعاليات الترفيهة والخيارات الخاصة بتناول الطعام. ويتسنى الآن لزوار إكسبو 2020، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، الاستمتاع بالعديد من الخدمات المعززة التي يتم تقديمها ضمن إطار "برنامج الزوار من كبار السن".

والذي سيكون متاحا أمام أي ضيف مؤهل للحصول على "تذكرة دخول إكسبو 2020 للزُّوار من كبار السن" المجانيّة، والتي تُوّفر لحامليها فرصة الوصول إلى مواقف المركبات في الأماكن ذات الأولوية المخصصة، واستخدام عربات النقل الكهربائية لما يصل إلى خمسة أشخاص لمدة 90 دقيقة، فضلا عن الحصول على ميّزة الدّخول السّريع إلى مجموعة مُختارة من أجنحة الدول، وعلى خصم بنسبة 30 بالمئة على وجبة الغداء التي تقدم في مطاعم مُنتقاة تقع عبر أرجاء موقع الحدث الدولي. وبالنسبة للعائلات، تعد حديقة إكسبو 2020 دبي هي المكان المثالي للطقس البارد، مع مجموعة من أنشطة الأطفال والموسيقى والترفيه.

ويستضيف المكان أيضا أول مهرجان للأغذية النباتية في الشرق الأوسط، الذي يمتد حتى نهاية يناير الجاري. وقد تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 حاجز الـ 72.5 مليون، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر "لايف من إكسبو"، فضلا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق لجلسات أسبوع الأهداف العالمية، والتي حصدت 767,000 زائر من جميع أنحاء العالم. ويستمر إكسبو 2020 في وضع إجراءات الصحة والسلامة في طليعة أولوياته، مع وجود قواعد صارمة مُطبقة عبر كافة أرجاء الموقع. هذا ويُطلب من الزوار الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق تقديم إثبات يُبين حصولهم على التطعيم، أو نتيجة سلبية لفحص الـــ "بي سي آر" أُجري قبل ما لا يزيد على 72 ساعة من موعد الزيارة، وبموجب بروتوكولات السلامة المطبقة على أرض الحدث الدولي، فإن الزوار والموظفين والمشاركين مُلزمين بارتداء الكمامة، في الأماكن المفتوحة أو المغلقة على حد سواء، هذا بجانب إتاحة المنشآت المعنية بإجراء فحص "بي سي آر" لموظفي أجنحة الدول والعاملين في الخطوط الأمامية ومقدمي العروض الترفيهية.

وتتواصل فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو العالم أجمع إلى المشاركة في الاحتفال الدولي، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للجميع.