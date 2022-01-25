أنور قرقاش يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أولوسيجون أوباسانجو الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول القارة الأفريقية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وبحث معالي الدكتور أنور قرقاش والممثل السامي آخر المستجدات والتطورات في منطقة القرن الأفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يضمن رفاه وازدهار دولها وشعوبها.

وأشار معاليه إلى دعم دولة الإمارات للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإحلال السلام في القرن الأفريقي إيماناً منها بأن نشر السلام والتعاون والتكاتف بين مختلف الدول هو السبيل الأفضل للازدهار والتنمية ومواجهة تحديات المستقبل.









