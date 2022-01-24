دار زايد.. سلام وسكينة وحياة

محمد الجداوي (أبوظبي)

رغم أن عمرها خمسة عقود فقط، إلا أنها فاقت العديد من الدول في العديد من المؤشرات، وعلى رأسها الأمن والأمان.. إنها الإمارات التي باتت ملتقى للزوار من مختلف أنحاء العالم، ومعالمها السياحية شاهدة على ذلك، وشوارعها الآمنة التي تنبض بالحياة ليلاً ونهاراً.. تؤكد أننا في دولة تقدر قيمة الإنسان، وتعمل على راحته وتحقيق آمنه، فحازت مؤسساتها في مختلف القطاعات على ثقة الجميع. الإمارات في 2021.. كانت قصة نجاح استثنائية باختصار تحولت الإمارات إلى المكان الأمثل والمفضل للحياة، ومقصد نهائي للباحثين عن الأمان والرفاهية والحياة الكريمة والإقامة في مجتمع متعدد الثقافات، ودولة البنى التحتية الأكثر تطوراً، والخدمات الأفضل على مستوى العالم.

وتمكنت دولة الإمارات خلال العام الجاري 2021، من الحصول على المركز الأول عالمياً في «152» مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، لتواصل بذلك إنجازاتها وريادتها في أهم المجالات الحيوية، ولترسخ من مكانتها العالمية في العديد من القطاعات. وتواصل العديد من الفعاليات الكبرى وعلى رأسها «إكسبو 2020 دبي» أنشطتها بالدولة في أجواء آمنة، حيث تستقطب آلاف الزوار من مختلف الجنسيات.

في 27 نوفمبر 2021، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة؛ وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.

وتأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً، حيث تهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل.

مؤشر الشعور بالأمان

جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم، وفق تصنيف «جالوب» للقانون والنظام لعام 2021.

ووفق مؤسسة «جالوب» الأميركية، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في «مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة».

وأعرب 95% من سكان الإمارات عن شعورهم بالأمان عند تجوالهم في الشوارع بمفردهم، فيما حلت النرويج بالمركز الثاني بنسبة 93% والصين ثالثاً بنسبة 91%.

وجاء في التقرير أن دولة الإمارات تتمتع بمستويات متقدمة من الأمن والسلامة الشخصية والنظام العام للمقيمين فيها، حيث يمكن لأي شخص فيها الخروج من المنزل في أي وقت طوال اليوم، من دون وجود أي تهديدات على أمنه وسلامته الشخصية، حيث أشاد بمستوى النظام العام في الدولة، والذي يضمن تحقيق أقصى مستويات الأمن، إلى جانب الثقة الكبيرة التي يوليها المقيمون على أرضها بأجهزة الشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى.

ويُعد تصدر الدولة في المؤشر العالمي، نتيجة ل 5 عوامل رئيسة، تتمثل في وجود مبدأ العدالة وسيادة القانون، وتطور الأجهزة الشرطية في الدولة عبر استخدام أهم التقنيات الحديثة الداعمة للمنظومة الشرطية، ووجود التدريب والتأهيل لمنتسبي العمل الشرطي لمواجهة مختلف التحديات والمواقف، إضافة إلى نهج استشراف المستقبل والخطط الاستباقية الهادفة إلى خفض معدلات الجريمة في المجتمع، ووجود التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي الذي يضمن العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع.

وتبنت وزارة الداخلية، خلال الفترة الماضية ممثلة بقطاعاتها الرئيسة والقيادات العامة للشرطة، عدداً من المبادرات، من بينها تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وتطوير منظومة للرد على الشائعات التي تؤثر على شعور الأمن والأمان، وحوكمة القضايا الأمنية التي تؤثر على أمن المجتمع، إضافة إلى وجود عددٍ من المبادرات للحد من الجريمة بكافة أنواعها بتطوير وتحديث الأنظمة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية في الرقابة عبر المنافذ، وطرق التعاون الدولي عبر تبني وتوقيع اتفاقيات ذات منفعة عامة.

أكثر البلدان أماناً

إضافة إلى تصدر دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً، ضمن نسبة الذين يشعرون بالأمن عندما يتجولون بمفردهم في الشوارع، حصلت الدولة على المركز الثاني عالمياً في مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً وفقاً لمؤشر «جالوب»، نتيجة للدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، من خلال الحرص على تسخير كافة الإمكانات والقدرات لرفع نسبة الأمن والأمان.

المنظومة الأمنية

تطورت المنظومة الأمنية لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً الماضية، فمنذ تأسيس اتحاد الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين، كان الأمن والأمان الركيزة الأساسية التي استندوا عليها في بناء الدولة لتكمل قيادتنا الرشيدة هذا النهج، إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من متطلبات الحياة.

كما أن وزارة الداخلية، وضعت رؤية واضحة تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في أن تصبح الدولة من أفضل الدول أمناً وسلاماً، حيث أسهمت تلك الرؤية وجهود أجهزة الشرطة بالدولة في انخفاض الجرائم، وتحقيق العدالة وضبط المطلوبين.

روح الفريق الواحد

تعمل الوزارات الاتحادية والمؤسسات الوطنية والهيئات العاملة، بروح الفريق الواحد والعمل التكاملي المتوازن في التعامل مع الطوارئ والأزمات برؤية ومتابعة القيادة الحكيمة، وشكلت تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة «كورونا» مثالاً عالمياً يحتذى به في الحد من انتشار الفيروس، بل أسهمت في تعزيز جهود العديد من الدول حول العالم، من خلال المساعدات الطبية والمنح واللقاحات ونقل المعرفة والتدريب وأسس التعامل الصحيح مع الأزمة، وقد قدمت الإمارات دروساً للعالم في كيفية التعامل مع الأزمات، وشكلت فارقاً في القدرة على استمرارية الأعمال والخدمات والعمل والتعليم «عن بُعد».

«إكسبو 2020 دبي»

رغم تحديات جائحة «كورونا»، حققت الإمارات عدداً من الإنجازات الكبرى، حيث تمكنت الدولة من افتتاح أكبر معرض دولي وهو «إكسبو 2020 دبي»، وخاضت رحلات استكشاف الفضاء والمريخ، وواصلت دورها إنسانياً، وغيرها من الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات بشكل يومي لمنح البشرية جميعاً السعادة والاستقرار والسلام.

وواصل «إكسبو 2020 دبي» جذب الزوار من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، بفضل تنوع فعالياته وأنشطته الترفيهية ومواضيعه الأسبوعية، لينجح في تخطي حاجز ال 10.188.769 زيارة خلال 109 أيام منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي حتى 17 يناير الجاري، وبلغ متوسط الزيارات اليومية طيلة هذه الفترة 93.474.944 زيارة.

مهرجان الظفرة

تواصل الإمارات استقطاب السياح والزوار عبر فعالياتها ومهرجاناتها التي تقام في مختلف أنحاء الدولة، ومن بينها فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الظفرة، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة والذي أُقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 12 ولغاية 22 يناير 2022، وهو من أكبر الفعاليات التراثية الخليجية، حيث تتضمن مسابقات وأنشطة تراثية متنوعة استقطبت آلاف الزوار من الإمارات ودول الخليج والعديد من المهتمين والسياح من الدول الأخرى.

حماية حياة الإنسان

تحرص الإمارات دائماً على تحسين الواقع المعيشي، وحماية حياة الإنسان، بوصفه الثروة التي تستدعي الرعاية والدعم الكاملين. وفي هذا السياق، نالت دولة الإمارات العام الماضي، المركز الأول عالميّاً في المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد الدولي «JCI»، بحسب تقرير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «JCI»، إحدى أهم الجهات في مجالات الاعتماد الدولي.

المعايير ال 14 التي تعتمدها «اللجنة»، والتي أبرزت مكانةَ دولتنا المرموقة في مجالات الرعاية الصحية، تركز على حقوق المرضى وسلامتهم وتشخيصهم، وتقييم أوضاعهم الصحية. وهناك معايير تتعلَّق بوضع خطط يتعلق بعضها بإدارة الأدوية ومكافحة العدوى، وأخرى تهتم بالجودة والتحسين وسلامة المنشآت الصحية والأجهزة الطبية، وغيرها من المعايير التي تتسق مع أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وأطقم العمل والمرافق.

وأظهر تقرير «JCI» أن 220 منشأة من المرافق الطبية على مستوى الدولة تطبق معايير الاعتماد المحددة، التي تعكس ما وصلت إليه الإمارات في مجال جودة الرعاية الصحية، وتميزها في مجال تقديم خدمات صحية مبتكرة وشاملة ومستدامة. كما أنها ثمرة للجهود التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي عملت على تحقيق المستهدفات التنموية في الوصول إلى مجتمع آمن صحيّاً وإنسانيّاً، من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، عبْر تبني استراتيجيات تستوفي معايير الاعتماد الدولي، وتلبي مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في تعزيز القدرة التنافسية.

جائحة «كورونا»

نجحت الإمارات في التصدي لجائحة غيرت العالم، وتوفير جميع سبل الراحة لكل فرد إماراتي ومقيم، وقدّمت الدولة، وخصوصاً في مرحلة جائحة «كورونا»، نموذجاً يحتذى به في توفير أفضل الإمكانات لبناء نظام صحي وطني، يتسق مع تطلعاتها الواردة في «مئوية الإمارات 2071» في أن تكون الدولة الأفضل عالميّاً في كل المجالات، فوضعت على قائمة أولوياتها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بشكل فاق التوقعات، ولا سيّما في ظل المتغيرات العالمية التي أكدّت ضرورة وضع استراتيجيات استباقية تواجه التحديات، وتحقق الاستمرار في تحسين مؤشرات أداء الكفاءات الطبية التي تؤصّل الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية المتوافرة.

كما حصدت الدولة على الدوام ثقة سكانها وزائريها بالحصول على خدمات صحية فضلى، وأكثر شمولية وابتكاراً وحداثة، في نظام يعزز صحة المجتمع، ويعيد صياغة خريطة التنافسية، ويقوّي مسيرتها الريادية على جميع المستويات ومنها الصحية، التي ترتبط بشكل أصيل بالخدمات العلاجية والتشخيصية والرعاية الصحية، التي لم تكن لتتحقق لولا توافر إطار تشريعي ولوجستي، رسّخ ثقافة الابتكار، وارتقى بجودة القطاعات على اختلافها.

حملة «أجمل شتاء»

في منتصف ديسمبر الماضي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة أجمل شتاء في العالم للعام الثاني بتعاون الجهات الاتحادية ودوائر السياحة المحلية كفريق واحد لترسيخ دولة الإمارات وجهة سياحية واحدة كما أكدت مبادئ الخمسين.

وقال سموه عبر «تويتر» في ذلك الوقت: «حملة #أجمل_شتاء_في_العالم هدفها داخلي بالدرجة الأولى.. هدفها عائلي.. أن تجتمع أسرنا في وطننا الجميل.. أن تستمتع الأسر من دبي وأبوظبي بجمال رأس الخيمة والفجيرة.. وأن تقضي الأسر من بقية الإمارات أجمل الأوقات في منشآت أبوظبي ودبي السياحية العالمية.. نريد للجميع أن يستمتع بالإمارات».

وحملة «أجمل شتاء»، هي أول حملة سياحة موحدة تهدف إلى التعريف بمعالم دولة الإمارات في شتائها المعتدل، ونشر القيم الإنسانية لشعبها، وقد استطاعت الوجهات السياحية المتعددة في الإمارات وشواطئها العامرة وحدائقها المجهزة وفقاً للمعايير العالمية، في استقطاب العديد من الزوار والسياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بالشتاء في أجواء جميلة وآمنة في بلد آمن ومطمئن، بفضل الله وجهود قيادته الرشيدة ووعي شعبه الذي نشأ وتربى في مدرسة زايد الخير.