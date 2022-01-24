سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي عمداء كليات جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، أعضاء مجلس عمداء الكليات ومديري المراكز والمعاهد البحثية في جامعة الشارقة، وذلك في المبنى الرئيس للجامعة.

وخلال اللقاء، قدم عمداء الكليات المختلفة نبذة عن كل كلية، من حيث عدد الطلبة والبرامج والإنتاج البحثي فيها كماً وكيفاً، وأدوار الكليات في خدمة المجتمع، وتصنيفها محلياً وعالمياً، وعرضاً سريعاً للخطط المستقبلية والمبادرات، والبرامج متعددة التخصصات.

واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة خلال اللقاء إلى عرض عن مشروع تطوير القاعات والفصول الدراسية بالجامعة، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية طبقاً لخطة الجامعة الخمسية الحالية، والذي سيكون العمل عليه على أربع مراحل متتالية، ويعمل المشروع على تطوير منظومة التعليم والتعلم وطرق التدريس، وتحويل التعليم إلى نظام العمل الهجين والمرن، خاصة بعد الظروف العالمية بجائحة كوفيد-19. ويهدف المشروع إلى تصميم جديد للقاعات الدراسية من حيث الإضاءة والأمان والاستدامة، وتتماشى مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التفاعل متعددة الاستخدام من خلال وسائل الاتصال عالية المستوى وغيرها.