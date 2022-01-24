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تحت رعاية هزاع بن زايد.. «أبوظبي التقني» ينظم «منتدى القادة»
تحت رعاية هزاع بن زايد.. «أبوظبي التقني» ينظم «منتدى القادة»
الثلاثاء 25 يناير 03:39

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الجديدة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار2022»، خلال الفترة من 31 يناير الجاري، وحتى 3 فبراير المقبل، والتي تتضمن «منتدى القادة» الذي ينظمه «أبوظبي التقني» في الثاني من فبراير المقبل، تحت شعار«التعليم التقني للجميع..مهارات المستقبل» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين من مؤسسات دولية متميزة، منها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ووزارة الطاقة الأميركية، وشركة بوينج العالمية للطيران، ومنظمة المهارات العالمية، بجانب نخبة من الشباب الإماراتي الملهم الذين يستعرضون تجاربهم المتميزة في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية مهمة، وإبراز أهمية اكتساب الشباب لمهارات المستقبل، استعداداً لتلبية متطلبات وظائف المستقبل والاقتصاد المستدام.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن «أبوظبي التقني» يواصل نجاحاته في تنظيم «أسبوع التعليم التقني والابتكار2022»و منتدى القادة، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تحقيق أهداف استراتيجية عليا، منها تمكن أبناء الإمارات والطلبة من أدوات ومهارات ووظائف المستقبل القريب والبعيد، وفق أرقى المعايير العالمية، من أجل الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد والتنمية المستدامة العالمية، بجانب ترسيخ وتطوير استراتيجية «أبوظبي التقني» وفق رؤى عالمية قادرة على إحداث نقلة نوعية جديدة في منظومة التعليم التقني والمهني المتخصص لتواكب أحدث النظم والتجارب العالمية المتميزة.

هزاع بن زايد
أبوظبي
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