انتخاب رئيس ومقرر لـ«رؤساء لجان الوطني»

أبوظبي(الاتحاد)

عقدت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي أمس اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، وجرى خلاله انتخاب سعيد راشد العابدي رئيساً للجنة بالتزكية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري مقرراً للجنة بالتزكية. شارك في الاجتماع رؤساء اللجان الدائمة للمجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من: ناعمة عبداالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسمية عبدالله السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، والدكتور نضال محمد الطنيجي. كما حضر الاجتماع الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على نظام عمل لجنة رؤساء اللجان، ومنهجية متابعة نسب إنجاز دراسة اللجان لمشروعات القوانين والموضوعات العامة بهدف جدولة جلسات المجلس، وتعزيز دور الأمانة العامة في تخطيط الأعمال الفنية واللوجستية الداعمة للمجلس.

كما تم الاطلاع على جدول الجلسات المقترحة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، حيث تناقش اللجان خمسة مشروعات قوانين.