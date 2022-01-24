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ولي عهد الشارقة: سلطان القاسمي قدم على مدى نصف قرن نموذجاً متفرداً في القيادة ودعم الاتحاد
ولي عهد الشارقة: سلطان القاسمي قدم على مدى نصف قرن نموذجاً متفرداً في القيادة ودعم الاتحاد
الثلاثاء 25 يناير 03:39

الشارقة (وام)

 أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن ما حُظيت به إمارة الشارقة خلال سنوات حكم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من تنمية ونمو وتطور طالَ مختلف الحقول، يُمثّل خُلاصة معارف وتجارب وتواضع سموه، ويعد استحقاقاً كبيراً لأهل الإمارة الذين يعرفون حقّ المعرفة مقدار ومستوى إنجاز وعمل واجتهاد وقيادة سموه للشارقة ومدى الجهود والاهتمام الكبير الذي أسهم في الارتقاء بحياة الناس والتوجيهات السديدة لسموه للعاملين كافة في مختلف المؤسسات وللآباء والأمهات وقيادات المجتمع لتواصل الشارقة تطورها وتقدمها. 
وقال سموه - في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة: «في هذا اليوم الخالد من أيام الشارقة الـ 25 من يناير نحتفي بكل فخرٍ وعزّ بإنجازاتٍ عظيمةٍ تحقّقت وترسّخت لأهل الإمارة ولدولة الإمارات العربية المتحدة عبر خمسين عاماً مضت بقيادة حكيمةٍ من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

الشارقة
سلطان القاسمي
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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