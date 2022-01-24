الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
عبد الله بن سالم القاسمي: 50 عاماً من قيادة سلطان القاسمي شكلت تاريخ الشارقة الحديث
عبد الله بن سالم القاسمي: 50 عاماً من قيادة سلطان القاسمي شكلت تاريخ الشارقة الحديث
الثلاثاء 25 يناير 03:37

الشارقة (وام)

 قال سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: تحتفل الشارقة في 25 يناير 2022 بمرور خمسة عقود على تنصيب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكماً لإمارة الشارقة، هذه الذكرى غالية على نفوس أهل الشارقة جميعاً كونها ارتبطت بتاريخ الشارقة الحديث خلال خمسين عاماً من التنمية والتطور والنماء والارتقاء بالمجتمع وأهله وبسنواتٍ طوال من الحُكم الرشيد والتوجيهات السامية وبناء الأسرة عبر الاهتمام الكبير بالفرد والمؤسسات والهيئات والأفكار المتكاملة لتعمير وتطوير الإمارة.
 وأضاف سموه - في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم: «خمسة عقود كاملة مرت على الشارقة رسّخ خلالها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تقاليد عظيمة في ترقية وبناء ونماء وتطوير المجتمعات، وقدّم سموه فيها خلاصة تجربته وعلمه وخبرة سموه، وأحسنَ خلالها تربية وتأهيل القيادات لمختلف المواقع فسارت الشارقة من تطورٍ إلى آخر ومن تقدم إلى ما بعده». 

 

عبد الله بن سالم القاسمي
سلطان القاسمي
الشارقة
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©