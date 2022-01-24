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سلطان بن أحمد القاسمي: حاكم الشارقة قاد نهضة حديثة أساسها العلم والمعرفة
سلطان بن أحمد القاسمي: حاكم الشارقة قاد نهضة حديثة أساسها العلم والمعرفة
الثلاثاء 25 يناير 03:36

الشارقة (وام)

 أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قاد على مدى 5 عقود نهضة حديثة أساسها العلم والمعرفة، وقدم نموذجاً متفرداً في العطاء والحكمة والبذل. وقال سموه: «نحتفي في هذا اليوم المميز من تاريخ إمارة الشارقة بخمسين عاماً من الإنجازات المتتالية التي صاغ عقْدها وتابع مسيرتها، وأشرف عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قائد النهضة الحديثة في الإمارة وباني صروح الحضارة والعلم والتقدم.. خمسون عاماً بدأت فيها الشارقة عهداً جديداً من الارتقاء بالعلم والارتكاز على معاني الانتماء والاعتزاز بالتاريخ الحافل والاستنارة بالمعرفة العلمية وإقامة دورها ومؤسساتها.. فسارت التنمية المتكاملة في جوانبها كافة تقودها التنمية البشرية التي تعكسُ الاستراتيجية التي وضعها سموه دليلاً ومرشداً لتكون الشارقة اليوم معلماً بارزاً ونموذجاً واقعياً على العطاء الكبير والحكمة البالغة وتطور المجتمعات».

سلطان بن أحمد القاسمي
سلطان القاسمي
الشارقة
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