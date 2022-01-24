فاهم القاسمي: جهود حاكم الشارقة جعلت الإمارة نموذجاً للتنمية

الشارقة (وام)

توجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

وأضاف أن هذه الذكرى تمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها الإمارة في مختلف المجالات والحقول الثقافية والاقتصادية والسياحية والتنموية لتجعل منها وجهة مثالية للإقامة والاستثمار والسياحة والعيش الرغيد، فبفضل رعاية وتوجيهات سموه أصبحت الشارقة نموذجاً للتنمية الإنسانية ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.

وأوضح الشيخ فاهم القاسمي أنه على مدى خمسة عقود فتح صاحب السمو حاكم الشارقة أبواب الإمارة وفضاءاتها لكل الثقافات حول العالم، من خلال مؤسساتها الثقافية وفعالياتها ومبادراتها ومهرجاناتها التي شكلت جسراً متيناً يسهم في دعم التواصل الحضاري بين الشعوب.