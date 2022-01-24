الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
فاهم القاسمي: جهود حاكم الشارقة جعلت الإمارة نموذجاً للتنمية
فاهم القاسمي: جهود حاكم الشارقة جعلت الإمارة نموذجاً للتنمية
الثلاثاء 25 يناير 03:36

الشارقة (وام)

توجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة. 
وأضاف أن هذه الذكرى تمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها الإمارة في مختلف المجالات والحقول الثقافية والاقتصادية والسياحية والتنموية لتجعل منها وجهة مثالية للإقامة والاستثمار والسياحة والعيش الرغيد، فبفضل رعاية وتوجيهات سموه أصبحت الشارقة نموذجاً للتنمية الإنسانية ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم. 
وأوضح الشيخ فاهم القاسمي أنه على مدى خمسة عقود فتح صاحب السمو حاكم الشارقة أبواب الإمارة وفضاءاتها لكل الثقافات حول العالم، من خلال مؤسساتها الثقافية وفعالياتها ومبادراتها ومهرجاناتها التي شكلت جسراً متيناً يسهم في دعم التواصل الحضاري بين الشعوب.

فاهم القاسمي
الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©