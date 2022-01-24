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عبدالملك القاسمي يهدي العمل الفني «سلطان رمز العلا» إلى حاكم الشارقة
عبدالملك القاسمي يهدي العمل الفني «سلطان رمز العلا» إلى حاكم الشارقة
الثلاثاء 25 يناير 03:36

رأس الخيمة (وام)

 أهدى معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة من أشعاره العمل الفني «سلطان رمز العلا» إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك عرفاناً واعتزازاً بسموه. 
وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي أن العمل الفني «سلطان رمز العلا» إهداء إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، ويُعد تجسيداً لمعاني والوفاء والامتنان لسموه ومواقفه الإنسانية والوطنية.

عبدالملك القاسمي
رأس الخيمة
سلطان القاسمي
الشارقة
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