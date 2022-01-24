سيف الزري: خمسون عاماً من بناء الإنسان

الشارقة (الاتحاد)

قال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمناسبة اليوبيل الذهبي على تولي حاكم الشارقة مقاليد الحكم: لقد شكلت مسيرة العطاء الممتدة على مدى خمسة عقود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم ‏الشارقة، تجربة استثنائية في بناء نهضة تنموية شاملة، اتكأت على بناء الإنسان والأوطان، واستطاعت أن ترسخ دور الشارقة الحضاري إقليمياً وعالمياً، بوصفها وجهاً مضيئاً ونموذجاً رائداً في الثقافة والمعرفة، قبل أن تكون وجهة للسياحة والاستثمار والاقتصاد المتنوع.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت خلال خمسين عاماً من تاريخ هذا الوطن، قد رسمتها رؤى ملهمة ونظرة ثاقبة وعزيمة متقدة قادت الشارقة بخطوات ثابتة‏ نحو التميز والريادة، التي يشهد بها كل ركن من أركان الشارقة، وكل إنجاز من إنجازاتها، التي شكلتها يد سلطان الذي منح إمارة الشارقة وأبناءها عطاء القائد والأب والمربي.