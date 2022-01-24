سلطان الثقافة جعل الشارقة منارة للإبداع

محمد عبدالسميع (الشارقة)

حين تكون الرؤية حكيمة وبعيدة، وتكون العزيمة قوية وثابتة، تكون النتيجة حتماً مساويةً لصدق النوايا إنجازاً ونجاحاً وإبهاراً في المشروع الثقافي والفكري، وهكذا كان ولا يزال المشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فقد ظل على الدوام منذ توليه الحكم في إمارة الشارقة مصدر التأثير والتوجيه والإلهام الأوّل في جميع إنجازات العمل الثقافي الوطني والعربي، وصولاً للإشعاع الفكري على المستوى الدولي. وقد ظل صنّاع الفعل الثقافي المحلي والعربي والعالمي يستلهمون كل أسباب الإنجاز والنجاح من رؤيته ورسالته الثقافيّة والفكريّة، وإذا كان مفكرون غربيون بارزون دعوا إلى أن يكون المثقف عضوياً في مجتمعه، فإن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي قد دعا مبكّراً إلى تجاوز النخبويّة الثقافية وإتاحة مفردات الثقافة للجميع، في كلّ شيء: في السرد والشعر والفكر والطرح الفكري، فلم يكن الإبداع الشعري أو القصصي أو الروائي أو المسرحي أو النصّ السينمائيّ أو الموسيقي أو التشكيلي... يوماً معزولاً عن المتلقي، ولذلك فقد تلقّى الجميع هذا التوجيه وعمل بمقتضاه، انطلاقاً من الرسالة الرفيعة المنوطة بهذا الإبداع.. وهذا في الواقع يُستشف من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو يفتتح هذه التظاهرة الثقافية أو تلك، أو يلتقي جموع الفنانين والأدباء والمفكرين والباحثين في دارته التي يشعر الزائر والضيف فيها بعمق أفكار سموه ومساعيه الحثيثة للنهوض بالثقافة العربيّة واستعادة دورها الحضاريّ الذي يُعوّل عليه، فحين يستشهد في لقاءاته الضيوف من الشعراء العرب بقول الشاعر العربيّ «أمّتي، هل لك بين الأمم/ منبرٌ للسيف أو للقلمِ؟!»، فقد نفذت بصيرته إلى تقديم الوجه الثقافيّ العربي المشرق، ودعم وسائل الفكر والثقافة وتسهيل مهمّاتها.

بناء ونماء ثقافي

إن مشروع صاحب السمو حاكم الشارقة عمليّة مستمرّة في البناء والنماء الثقافي، وبعث دماء جديدة في جسد هذا المشروع على صعيدين: صعيد الفكرة والإيمان بها من قِبل منفّذيها، وصعيد التطبيق المؤسسي الناجح الذي يرفد ذلك ويشدّ من عضده، على اعتبار أنّ المشروع الثقافيّ العربيّ كان يتراجع كثيراً لجوانب ماليّة وفتور في الهمّة في خطط هذا المشروع، غير أنّ المؤسسة الثقافيّة، كحاضنة قويّة لها صفة الاستمرار، كانت وما تزال في الشارقة وفضائها العربيّ تؤتي أُكُلَها وتنفع الناس وطنياً وعربياً ودولياً.

شراكة ثقافية

والمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يصدر في مفرداته عن فكر ظلّ متوقّداً برؤية الوجه العربيّ الحضاريّ ناجحاً، منذ أن كتب سموّه مسرحيّاته في الانتصاف للذات العربيّة وسعيها نحو التحرر، وفي مؤلفاته الوافرة والمتنوّعة فيما بعد، وفي نصوصه التنويرية توضيح لرسالة الإسلام السّمحة والوسطيّة وكيفية تجسيدها للناس. كما يستعيد سموه «خورفكان» مسرحاً حقيقياً للدفاع عن الأرض في فيلم سينمائيّ مشهود يحيلنا إلى فترات ماضية تظلّ تذكّر الأجيال أنّ هذا الزمن كان حصيلة تضحيات الأجداد، وما حققوا من الإنجازات التي ننعم بها اليوم. إنّ في مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مشروعاً ثقافياً مشرقاً، إذ تراه ينساب قلمه في سرد ذاته من خلال ذلك الماضي الجميل، أو تراه محققاً لديوان شعرٍ يملؤه الحنين والشوق والإنسانيّات، أو تراه مؤرخاً وصاحب رؤية وتحليل في الأطياف السكانيّة والجغرافيا والشعر، فصيحِهِ ونبطيِّهِ، فهو يفرح مثل فرحة أيّ إنسان يشدّه العمل المسرحيّ أو تجذبه اللوحة التشكيلية المليئة بالمعاني، أو تأخذ القصيدة مساحةً من تفكيره الذي وجهه لخدمة الناس وإسعادهم.

عاصمة الكتاب والثقافة

ولهذا كلّه فإنّ الشارقة، وخلال الخمسين عاماً الماضية باتت تتصدّر عواصم الثقافة العربيّة، حتّى إنّها اتسمت بعاصمة الكتاب، الكتاب الذي أعاد سموه إليه ألقه. إنّ إيمان صاحب السمو حاكم الشارقة بأهمية الثقافة في رفع جودة حياة الناس واهتمامه بتعبيرهم، جعله مهتماً أشدّ الاهتمام بكينونة ووجود مهرجان الشارقة للشعر النبطي والشعبي، وفي الوقت ذاته نراه أيضاً قد أولى اللغة العربيّة كلّ اهتمامٍ، بل الاهتمام كلّه، حين دشّن سموه في معرض الشارقة للكتاب في دورته الأربعين، المعجم التاريخي للغة العربيّة، سعياً لتمكين اللغة العربية وتعزيز دورها وحضورها في الحياة وبين الناس، مثلما كان تفكيره يذهب إلى تحفيز المبدعين والنقّاد، في جوائز الشارقة للشعر العربيّ والنقد أيضاً، فهي عيّنة على جوائز حققت مكسباً بحثيّاً في شتّى أرجاء الوطن العربيّ. وكذلك مجلات ما تزال تصدر في ظلّ عزوف الورق عن منافسة الكتاب الإلكترونيّ. وكذلك فالمسرح في الشارقة جامع للمسرح المحليّ والخليجي والعربيّ والصحراويّ، والهيئة العربيّة للمسرح تجوب الوطن العربيّ فتنشر تقاليد هذا المسرح بمهرجانات وجائزة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

.. ويستمر الإبداع

وتستمر المشروعات الثقافية والمهرجانات والفعاليات بالتوجيهات النيرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتعمل دائرة الثقافة بالشارقة على تنفيذ رؤاه الفكرية والإبداعية الحكيمة. ودائماً يظلّ راعي المشروع الثقافي أكثر الناس فرحاً لنجاح مشروعه، ولهذا فإنّ صاحب السمو حاكم الشارقة قد رسّخ في الإدارة الثقافية في الشارقة والإمارات وعلى المستويين العربي والعالمي الاهتمام بالنوعيّة وصيانة وتثمين الثقافة الرفيعة في أسمى أبعادها ورسائلها القيمية والإنسانية، ضمن جهد ثقافي متواصل ومشروعٍ ثقافي مبهر وطويل الأمد، فما ينفع الناس يمكث في الأرض.