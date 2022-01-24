نهيان بن مبارك: علاقتنا أخوية وراسخة مع الجزائر

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره، خميسي عريف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان- في بداية اللقاء - بالسفير الجزائري.. وهنأه بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات والجزائر، بما يخدم المصالح المشتركة.. وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإمارات والجزائر تربطهما علاقات أخوية راسخة متجذرة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين. وقال: إن مشاركة الجزائر في «إكسبو 2020 دبي» تجسد متانة العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات وتطلعات البلدين لتعزيزها بما يعود بالخير على شعبيهما.. مضيفاً أن «إكسبو 2020 دبي» أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات يجمع 192 دولة من حول العالم تحت مظلة واحدة وفي نسيج واحد لصنع مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء.

من جانبه، أكد سفير الجزائر حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأشاد بنجاح الإمارات في استضافة «إكسبو 2020 دبي» أحد أهم وأضخم الأحداث على مستوى العالم التي تجمع العالم في مكان واحد باحترافية عالية تعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم أكبر الأحداث العالمية، مؤكداً مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية بين بلاده والإمارات قدماً نحو شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات.